Se billedserie Camilla Linnebjerg har i løbet af sommeren tilbragt rigtig mange timer i køkkenet i Restaurant Perlen. Privatfoto

Hård sommer - men på den gode måde

Slagelse - 26. oktober 2019 kl. 10:00

Omkring 30-40 kilo er der i fællesskab røget, siden David og Camilla Linnebjerg lagde til i Omø Havn for første gang for at etablere sig som selvstændige på øen i Smålandsfarvandet med Agersø som nærmeste nabo.

Forinden havde de sat deres fælles underskrift på den kontrakt, der siden det tidlige forår i år har givet dem begge titel af forpagtere af Restaurant Perlen og de seks udlejningshytter, der ligger i tilknytning til Restaurant Perlen.

- Det har været hårdt, og jeg skal ærligt indrømme, at der har været dage, hvor vi har tænkt, at det her holder vi ikke til i længden, siger David Linnebjerg, der heldigvis indtil videre på linje med Camilla Linnebjerg har fået både mod og håb tilbage efter en god nats søvn.

Lørdag den 13. april var der ved parrets fælles drømme og anstrengelser igen gæster i restauranten i Restaurant Perlen, og siden har de ikke kigget sig tilbage - endsige nået at holde vægten ved lige.

- Det har været en hård sommer men på en god måde, og vi har heldigvis haft rigtig travlt, fortæller David Linnebjerg, der har oplevet stor opbakning fra både lokale og fra sommerhusgæster, hvor flere er vendt tilbage til restauranten flere gange over sommeren.

- Vi har haft rigtig mange gengangere, og Camilla har fået stor ros for sin mad, siger David Linnebjerg, der flere gange har måttet hive Camilla væk fra kødgryderne og med ind i restauranten, for at hun også selv har kunnet få lov til at modtage ros fra gæsterne.

Selve optakten til åbningen af Restaurant Perlen er for nylig blevet vist på tv via DR, der har vist de to programmer: Enkeltbillet til Omø 1 og 2, hvor David og Camilla Linnebjerg bliver fulgt hele vejen fra de spæde drømme om et andet liv i Vordingborg til det hele bliver hektisk virkelighed ved første åbningsdag i Restaurant Perlen på Omø.

- Vi har tydelig kunnet mærke, at det har givet ekstra opmærksomhed og flere bestillinger i restauranten, og det var netop også vores motivation for at sige ja til at deltage, fortæller David Linnebjerg, der blandt andet efterfølgende er blevet kontaktet af et busselskab, der gerne i fremtiden vil arrangere ture til Omø.

I de to udsendelser kan seerne også følge indretningen af de kun 40 kvadratmeter privatbolig, som har afløst parrets 187 kvadratmeter store hus i Vordingborg.

- Det er faktisk super hyggeligt, og vi kommer hinanden meget mere ved i dag, og vi har virkelig ikke brug for mere plads, siger David Linnebjerg.

Vi har prioriteret plads til en sofa i stedet for et spisebord. Vi har jo en hel restaurant, vi kan spise i, siger David Linnebjerg, der heldigvis også har set sønnen Noah på ni år falde til i sine nye omgivelser på Omø og i skolen med de kun syv elever.

- Han har haft en god sommer, og heldigvis har venner, familie og især min mor været der for ham, når vi har haft travlt, siger David Linnebjerg, der nu glæder sig til at drosle lidt ned her i efteråret, hvor Perlen kun vil være åben til frokost og aftensmad fredag og lørdag samt til frokost søndag. Udlejningshytterne er derimod tilgængelige hele tiden.

- Vi overvejer lidt at tage tre ugers ferie til jul og nytår, men nu skal vi lige se, hvor økonomien lander, når vi får gjort alt op, siger David Linnebjerg, der trods travlhed sommeren over indimellem har haft tid til at nyde de fantastiske solnedgange fra Perlestranden lige uden for Restaurant Perlen. Inden da er der imidlertid flere julefrokoster i kalenderen, ligesom de to har et par foredrag at holde, hvor de skal fortælle om at satse alt og flytte fast til en ø.