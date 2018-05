Der blev snakket på kryds og tværs i pausen under behandlingen af erhvervssagen, men der blev ikke opnået enighed. Fra venstre Henrik Brodersen (DF), Troels Brandt, (Radikale Venstre), Knud Vincents (V), borgmester John Dyrby Pausen (S), Helle Blak (SF) og Ali Yavuz (S). Foto: Arne Svendsen

Hård debat om erhvervscenter i byråd

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 06:58 Af Arne Svendsen

Det begyndte ellers så godt med, at de forskellige politiske fløje lykønskede hinanden med at have hevet et acceptabelt regnskab for 2017 hjem ved fælles hjælp.

Og efterfølgende var der også håndslag på fra tidligere borgmester Stén Knuth (V) til, at man skal tage grundigt fat på de udfordringer man igen har på det særlige børne og unge område.

Men da byrådet på sit møde ramte punkt 27, der handlede om den fremtidige erhvervsfremme-struktur, var det slut med at være enige. Efter en til tider bitter debat og en pause, som borgmester John Dyrby Paulsen (S) egentlig ikke var indstillet på, endte det med en 16-15 afgørelse, som V-gruppeformand Knud Vincents helst havde været foruden.

John Dyrby Paulsen lagde ud med at præsentere det forslag, som S, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance gik ind for.

Det omfattede en bestyrelse på syv, nemlig en politiker fra flertalsgruppen, tre repræsentanter fra Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Korsør Erhvervsforening, samt en repræsentant for uddannelserne, en fra Visit Vestsjælland og en fra Slagelse Erhvervsråd. I alt syv.

Venstre mente ikke, at der burde en politiker med. Man foreslog istedet, at Slagelse Erhvervsråd fik tre repræsentanter med, så bestyrelsen kom til at bestå af otte.

V-formand Knud Vincents sagde dog, at han også var åben for en model, som blev foreslået af den radikale Troels Brandt, hvor der også var en politiker med fra hver fløj, så bestyrelsen blev på ti personer.

- Erhvervsrådet repræsenterer bredt. Det er drønærgerligt overfor borgerne, at vi ikke kan blive enige. Lad os samarbejde, istedet for 16-15 afgørelser, lød det fra Knud Vincents.

Og så var det at borgmester John Dyrby Paulsen (S) kom med bemærkningen:- Jeg er helt opmærksom på det tætte bånd mellem Slagelse Erhvervscenter og Venstre.

Anders Koefoed (S) ønskede i skarpe vendinger at få uddybet, hvad borgmesteren mente med det.

- Jeg konstaterer bare, at det er sådan, sagde Dyrby Paulsen til det.

Ann Sibbern (DF) beklagede, at man ikke havde fået afklaret spørgsmålet inden byrådsmødet, så man fik den offentlige debat.

Stén Knuth sagde, at man ikke kunne leve med at have en borgmester, der udtalte sig sådan, og Anders Kofoed kaldte borgmesterens udtalelse for »uhørt«.

Efter kraftigt pres faktisk fra begge fløje gik borgmesteren med til at holde en pause inden afstemning.

Inden da havde Thomas Clausen fra Enhedslisten foreslået, at man da også kunne have en fra fagbevægelsen med i bestyrelsen.

Det udtalte Knud Vincents sig positivt om.

Efter pausen var Helle Blak (SF) ved at foreslå, at man udvidede bestyrelsen med en politisk repræsentant fra mindretallet samt en fra fagbevægelsen.

Hun trak dog forslaget, da hun fik melding om, at dette forslag ikke havde »nogen gang på jord«.

Ved afstemningen var der derfor ingen slinger i valsen.

Flertallet med borgmesteren i spidsen stemte deres forslag igennem med en syv personers bestyrelse, mens Venstre, DF og Radikale Venstre fik nedstemt deres forslag.