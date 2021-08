To hold dyster om danmarkmesterskabet i brolægning til messen Have og Landskab. Samtidig foregår mesterskabet i anlægsgartneri på samme messe. Foto: Anna Gudmann Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Håndværkselever dyster om mestertitel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Håndværkselever dyster om mestertitel

Danmarksmesterskaberne i brolægning og anlægsgartneri afholdes i år til messen Have og Landskab. De dygtige elever gav hinanden kamp til stregen.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 10:49 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Fire unge mænd sidder koncentrerede med det ene knæ i sandet, imens de skiftesvis hakker ned i jorden og placerer firkantede granitsten i buemønstre. De fire mænd dyster i to hold om, hvem der er danmarksmestre i brolægning.

En god travetur væk fra dem befinder der sig 10 unge, der også koncentrerede er i gang med at udføre deres håndværk. Her er det danmarksmesterskabet i anlægsgartneri, som er undervejs.

Begge konkurrencer udspiller sig til messen Have og Landskab 2021 ved Jernbjerggaard.

Pænt arbejde John Hvass er uddannelseskonsulent ved Byggeriets Uddannelser, og han overser mesterskabet i brolægning. Han fortæller, at DM i brolægning - og anlægsgartneri, for den sags skyld - normalt foregår til Skills, danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser, men eftersom det i år er aflyst, måtte der findes andre rammer at afholde mesterskaberne i. Her var messen Have og Landskab en oplagt mulighed for passende rammer og et publikum.

- Det er jo meget fedt med arbejdende stande, så det ikke kun er udstillinger, men også aktiviteter, siger John Hvass.

Der er kun to hold med finalister i DM i brolægning. På det ene hold er de to regerende danmarksmestre, Martin Rysgaard og Lasse Holmqvist, og deres modstandere er Rasmus Nørgaard Andersen og Theis Laursen.

- De følges rigtig godt ad, siger John Hvass.

- Det er rigtig pænt arbejde. Men det skal det jo også være, det er de bedste, vi finder.

En dejlig atmosfære De regerende mestre, Martin Rysgaard og Lasse Holmqvist er glade for at forsvare deres plads.

- Vi er her lige så meget for hyggens skyld. Det er en dejlig atmosfære, lyder det fra Lasse Holmqvist, og hans makker bakker ham op.

Modstanderne er enige, og Rasmus Nørgaard Andersen fortæller, at buemønsteret, de skal lægge, og som de har 21 timer til, som sådan ikke er svært.

- Det er svært, fordi der er et tidspres, fortæller han i en pause.

Brolæggernes arbejde bliver vurderet på, at det er stærkt, holdbart og æstetisk pænt.

Dygtige elever Samtidig er de studerende anlægsgartnere også i gang med at dyste om titlen som danmarksmester. Her er der 10 elever i alt, der danner fem hold med to elever. De skal følge en tegning af en lille have med trapper, et skur, en lille dam, planter og græs. Her har de konkurrerende også 21 timer til at udføre opgaven.

- Det er jo en del af opgaven at kunne arbejde under tidspres, lyder det fra Flemming Madsen, formand for det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri og en af dommerne.

Ligesom hos brolæggerne er det kun de bedste, der er med i mesterskabet.

- Alle 10 er dygtige, lyder det fra Flemming Madsen.

Vinderne udråbes fredag, brolæggerne klokken 12.30 og anlægsgartnerne klokken 13.30.