Morgensamling med vejledning fra biolog Michael Marcher i grøn jakke i håndlugning og hvilke planter, der skal fjernes, inden naturen selv får lov at råde i parkbåndet ned mod havnen i Byparken. Lanskabsarkitekt Anne Marie Lind lytter med yderst til venstre.

Håndlugning som start på ny vild natur i bypark efter 21 år

Del af Byparken anlagt i 2000 i Korsør lades nu efter 21 år i fred, så naturen stort set selv får lov at bestemme til glæde for insekter, sommerfugle og kommunens indsats for mere biodiversitet.

Morgensamling for vejledning i håndlugning. Det syn mødte forleden forbipasserende i Byparken. Her gennemgik biolog Michael Marcher fra kommunens naturafdeling, hvilke planter der skulle luges væk med håndkraft i det parkbånd, der strækker sig i Byparken næsten fra Tårnborgvej til Korsør Havn. Ansatte fra kommunens Vej & Park afdeling skulle som et andet minesøgerhold skulder ved skulder går det godt 10.000 kvadratmeter store område igennem. Målet var at hive præcis de planter, som biologen havde udpeget og vist frem, op med både rod og håndkraft.

Naturens præmisser Politikerne i erhvervs- og teknikudvalget har nemlig godkendt, at parkbåndet i byparken skal skifte udseende på naturens præmisser fra lyserødt knust granit uden planter til urter og græsser, som naturen næsten helt selv lader vokse op.

- Vi er nødt til som en start, at fjerne bynke og såkaldt træukrudt - altså planter der vil få området til at springe i skov med træer og buske, siger Michael Marcher. Derfor håndlugning!

Masser af arter Den 13. august gik biologen området igennem med pen og blok og holdt »mandtal« over, hvilke plantearter der har fundet vej op gennem det lyserøde bundlag.

- Jeg fandt 54 arter af urter og græsser. Men også mindre birketræer, som vi ikke vil have. Også en jordboende art af mos kom på den lange lister over de mange forskellige plantearter, siger Michael Marcher. Samtidig glædede han sig også over synet af sommerfuglene almindelig blåfugl og rødplettet blåfugl, samt humlebien stenhumle.

Kællingetand Også alm. kællingetand er meget passende fundet i park- området. Planten bruges nemlig af Slagelse Kommune i dens logo for biodiversitet. Og med god grund. For kællingetand er nemlig præcis den plante, som den meget sjældne sommerfugl femplettet køllesværmer lægger sine æg på, så planten efterfølgende bliver foderplante for larverne på deres vej til at blive sommerfugle.

Frøbank i jorden Men hvor kommer alle de forskellige plantearter så pludselig fra? Med fuglene?

- Næe, langt de fleste findes i forvejen i jorden som en slags frøbank, hvorfra de så gror op, når de får lov til det, siger Michael Marcher. Han minder om, at frø kan holde sig i rigtig, rigtig lang tid, hvilket frø fra udgravninger af pyramiderne blandt andet beviser.

Harvet og brændt væk Da Byparken tilbage i 2000 blev etableret på det tidligere baneterræn med skinner til togfærgerne, blev de 250 meter bag den gamle banegårdsbygning og ud mod havnen med de tidligere færgelejer anlagt som et åbent parkbånd med et tykt lag fint knust rød/grå granit, der var flankeret af en dobbelt lindetræ-række i begge sider - et udtryk der fortsat skulle minde om toghovedvejen til de store IC-færger.

Svært at gå på Det tykke lag knust granit skule harves, så ukrudt ikke fik rodfæste. Men det viste sig hurtigt, at arealet derfor var svært at gå på. Og helt umuligt at skubbe barnevogne, kørestole eller andet hen over. Derfor blev størstedelen af den knuste granit fjernet med det resultat, at arealet ikke længere kunne ukrudtsbehandles med harve. I stedet er der gennem årene blevet sprøjtet og varmebehandlet for at holde ukrudt nede. Men i sommer blev der holdt igen med sprøjtning for at se, hvad der egentlig skete. Og resultatet med de mange arter er udråbt som en stor succes.

Nu bydes ukrudt i form af de mange græsarter, urteplanter og mos altså hjertelig velkommen i biodiversitetens navn.

Forsøgssted Byparken i Korsør skal samtidig tjene som et slags forsøgssted, hvorfra erfaringerne med at lade naturen gro næsten som naturen selv vil skal komme andre i dag veltrimmede kommunale grønne områder til gode.

- Når parkbåndet er groet til, vil vi overveje at slå gangstier gennem det, ligesom der kan etableres områder til ophold og leg, hvis det ønskes, siger Anne Marie Lind, der er landskabsarkitekt i kommunen.

Seniorboliger På den del af Parkbåndet placeret bag det gamle posthus er lokalplan med 24 seniorboliger og et fælleshus på vej. Så det bliver altså nu med »vild« natur som nabo for de kommende nye boliger til seniorer.