Håber på flere uddannelser

Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S), ser frem til at byde flere uddannelser velkommen i Slagelse Kommune. Studiemiljøet skal dog følge med, hvis uddannelserne kommer til, forsikrer han.

30. juli 2021

Slagelse skal være en førende studieby. Sådan har mantraet lydt i en årrække fra Slagelse Kommune og borgmester John Dyrby Paulsen.

Det betyder blandt andet, at der skal være flere uddannelser, som kan tages i Slagelse Kommune. De er på vej, forsikrer Slagelse Kommunes borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Flere uddannelser fra SDU Borgmesteren fortæller nemlig til Sjællandske, at der er dialog med Syddansk Universitet om at få endnu flere uddannelser til Slagelse. John Dyrby Paulsen kan dog ikke løfte sløret for, hvilke uddannelser der er tale om.

- Pålægget, om at universiteterne skal flytte uddannelserne ud, er meget tilfredsstillende for os som kommune. Vi skal have udvidet paletten af uddannelser, som man kan læse i Slagelse, siger han og uddyber:

- Det er første skridt i arbejdet om en bedre studieby. Efter uddannelserne er kommet til Slagelse, må vi selv forventes at lægge ovenpå med et velfungerende ungemiljø for de studerende, mere nærhed og gode faciliteter, siger han.

SDU er positive Sjællandske skrev i går, at Syddansk Universitet arbejder på at få flere uddannelser til Slagelse. Jens Ringmose, som er dekan for Det Samfundsvidenskalige Fakultet, udtalte, at Slagelse er en kommune, hvor aktiviteten og studieforholdene allerede er gode. Her pegede han blandt andet på det nye campus hos Professionshøjskolen Absalon, hvor Syddansk Universitet i fremtiden blandt andet vil dele lokaler med professionshøjskolen.

Det er et led i at imødekomme regeringens plan om at få flere uddannelser udenfor de store byer. Her er Slagelse Kommune allerede en god kandidat.

- Slagelse er et sted, hvor vi vil kigge på, om vi kan øge vores aktiviteter. Vi oplever en velvillighed fra kommunen for at forbedre studiemiljøet og Slagelse er ikke et af de steder, hvor vi har svært ved at tiltrække studerende, sagde Jens Ringmose i gårsdagens avis.

Håber på en læreruddannelse Det har i flere år været et håb for kommunen at få en læreruddannelse til Slagelse. Det håber kommunen stadig på, fortæller John Dyrby Paulsen. Så sent som i juni vedtog Økonomiudvalget, at man vil arbejde for at få en læreruddannelse til Slagelse Kommune.

- Vi vil gerne have en læreruddannelse, som er bundet op på mere praktik, end hvad tilfældet er i dag, siger han og uddyber:

- De studerende på en læreruddannelse skal tilknyttes en af vores skoler. Det skal medføre, at de lærerstuderende ikke bare har praktik på en skole, men også får et studiejob, hvor de kan få flere timer, så de studerende kan arbejde og få erfaring ved siden af studiet.

Allerede i gang Slagelse Kommune kan allerede i år byde velkommen til en ny uddannelse i forbindelse med færdiggørelsen af det nye campus i Slagelse. Her er der tale om uddannelsen Ernærings- og sundhedsuddannelsen, som bliver udbudt af Professionshøjskolen Absalon.