Håbede til det sidste: Restaurant er konkurs

Sådan lød det - fortvivlende, men dog håbefuldt - i en ledelsesberetning fra 2020 kort efter coronapandemiens start, da restauranten Asia i Slagelse fremlagde sit årsregnskab for 2019.

Her afsluttede restauranten nemlig året med et underskud på 176.187 kroner - og gik dermed blødende direkte ind i en krisetid uden overhovedet at kende alvoren i det, der ventede forude.