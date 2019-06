Se billedserie Siden Sparekassen Sjælland i marts 2014 lukkede filialen i Korsør har lokalerne i bunden af Havnearkaderne ud mod havnen ved siden af Café Vandkanten stået tomme. Nu er håbet, at der åbner et eller flere spisesteder. Et flertal i byrådet har sagt nej til at bygge boliger på stedet.

Send til din ven. X Artiklen: Håb om nyt spisested ved Café Vandkanten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håb om nyt spisested ved Café Vandkanten

Slagelse - 26. juni 2019 kl. 07:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Helge Wedel

Indehaver af Café Vandkanten vil ophæve klausul, der forbyder andre spisesteder. Konsulent for ejerne vil ikke sige, hvilket slags spisested der i bedste fald rykker ind ved siden af i stueetagen, der har stået tom siden starten af 2014. Konsulenten kritiserer fastholdelsen af erhvervshavnen.

Indehaver af Café Vandkanten 71-årige Bill Inekci har siden åbningen af cafeen ved indvielsen af Havnearkaderne i 2000 haft en klausul om, at de øvrige lokaler i stueetagen ikke kunne lejes ud til brug for spisesteder som restauranter og cafeer.

Nu er han sindet at skrive under på at ophæve klausulen mod til gengæld en billigere husleje samt ikke mindst for at skabe mere liv og tiltrække flere kunder, hvis der som forventet åbner nye spisesteder i nabolokalerne direkte ud til havnen.

- Jeg har jo også en alder, hvor jeg skal tænke på, at der også er et liv efter Vandkanten, så får jeg det rette tilbud, så er jeg klar til at sælge, siger Bill Inekci til Sjællandske.

Konsulent for ejerne af stueetagen i Havnearkaderne Michael M. Jørgensen bekræfter, at han er i kontakt med interesserede, der vil indrette spisested i stueetagen, hvis og når klausulen ophæves.

- Jeg vil ikke i avisen give detaljer om forhandlingerne, men kan bekræfte, at håbet er, at der kommer et større spisested i de ledige lokale, siger Michael M. Jørgensen til Sjællandske.

Han ønsker heller ikke at oplyse, hvilket slags spisested eller restuarant der i givet fald er tale om.

Michael M. Jørgensen fra Lyngby har i en årrække arbejdet som konsulent med udvikling af erhvervsejendomme flere steder i Danmark. Han ser et stort potentiale i Korsør, hvis erhvervshavnen droppes.

- Man står i vejen for sig selv ved at holde fast i den nuværende havnedrift. I stedet kan man se til Nyborg, hvor meget udvikling der i givet fald venter også i Korsør, hvor der nemt kunne skabes en havneperle med attraktive boliger, der ville trække ressourcestærke folk til, siger Michael M. Jørgensen.

Med modstand fra blandt andet Venstre og Radikale vedtog et flertal i byrådet i slutningen af 2018 en lokalplan, der fastholder, at der ikke kan indrettes boliger i bunden af Havnearkaderne, hvor lokalerne ved siden af Café Vandkanten har stået tomme, siden Sparekassen Sjælland lukkede deres filial i Korsør den 1. marts 2014. Nej til boliger skete blandt andet med argumentet - »Med nye visioner for en revitalisering af havnefronten i forbindelse med etableringen af kystsikring på strækningen, er det afgørende for byens liv, at der ikke skabes grundlag for at gøre dele af dette attraktive område privat eller give det en halvprivat karakter.«

I bedste fald venter altså i stedet et stort eller flere mindre spisesteder forude på den attraktive strækning lige ud til havnen.

Konsulent Michael M. Jørgensen ønsker dog ikke at sætte tid på, hvornår gæster i bedste fald kan afgive en bestilling på mad og drikke i de nuværende tomme lokaler.