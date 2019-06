Se billedserie Formand for Stafet For Livet i Skælskør, Michael Kragh, er efter 24 fantastiske timer i weekenden, klar til at gentage succesen i 2020. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Håb, fællesskab og alvor forenet i glad fejring af livet

Slagelse - 23. juni 2019

Skælskør: -Min mor står dernede i en gul T-shirt, og hun ville rigtig gerne have, at jeg lod være med at nævne hende i dag, lød det lørdag lidt over klokken tolv fra Alex Høgh Andersen, da han sammen med direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker satte Stafet For Livet i gang i Skælskør.

En bemærkning, som blev taget imod med smil og glade grin blandt publikum, for selv om Stafet For Livet har et sørgmodigt udgangspunkt, så er stafetten også en fejring af livet, og det er absolut tilladt at give plads til humor, glæde og velmente drillerier.

- Det er ikke kun den, der har kræft, der bliver syg. Det er en hel familie. Det lærte jeg, og det lærte vi, lød det videre fra skuespiller Alex Høgh Andersen, der er vokset op i Skælskør, men som senest har udlevet sin indre viking i Irland gennem HBO-serien Vikings.

Og »gæve vikinger« er de 31 figthere, der lørdag var klædt på i håbefuld solgul, på sin vis også, for alle er de enten nuværende eller tidligere kræftpatienter.

- Det er så skønt, at lille Skælskør kan lave så meget larm, og husk at dagen i dag handler om både at gå og stå sammen, lød det fra Alex Høgh Andersen, der med de ord gav stafetten videre til Skælskør Marinegarde, der satte gang i den første runde af Stafet For Livet, efterfulgt af de 31 fightere og de 440 øvrige deltagere fordelt på 20 hold.

- Stafet for Livet er en positiv måde at være sammen om en alvorlig sag, og det er min erkendelse, at når vi møder noget svært i livet, så kommer vi ikke igennem det alene, sagde Jesper Fisker, som samtidig roste Skælskør for den »mega gode energi og positivitet«

Stafet For Livet finder i 2019 sted i i over 80 byer i landet, og arrangementerne er vidt forskellige, selv om de alle har en åbningsceremoni, en fighterrunde, en lysceremoni og en fælles afslutning. Alle stafetter løber over 24 timer for med døgnets naturlige variation at illustrere, at et kræftforløb også er omskifteligt og rummer både lys og mørke.

- Jeg kan slet ikke få armene ned. Det har simpelthen været så fantastisk, og selv om man ikke må rose sig selv, så bliver jeg nødt til at sige, at vi har haft en fantastisk styregruppe, der sammen med alle de frivillige virkelig har har knoklet og gjort det godt, siger Michael Kragh på falderebet til stafettens afslutning søndag.

- Højdepunktet har helt klart været lysceremonien og Antonia og Marty Griffin, da de sammen sang og spillede »Tears in Heaven«, fortæller Michael Kragh, der kun har fået få timers søvn i løbet af natten på lige fod med mange af de øvrige deltagere.

- Vi ved endnu ikke, hvor mange penge vi har fået samlet ind til Kræftens Bekæmpelsen, men vi ved allerede nu at det er mere end sidste år (78.000 kroner, red), siger Michael Kragh, der gerne fortsætter som formand for Stafet For Livet i Skælskør i 2020.

Alle kunstnere, foreninger og lignende stillede op til Stafet For Livet gratis, og stafettens hovedsponsorer var Harboes Bryggeri, Smartos Group, NexusEvent samt Skælskørhallen.