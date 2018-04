H.O. Musik siger farvel på onsdag

- Efter 42 år i musikkens verden har vi valgt at takke af for denne gang og lukke H.O. Musik med udgangen af april. Vi vil gerne sige tak for 42 gode år, hvorfor lukningen markeres med en reception onsdag den 25. april mellem klokken 14-17. Vi håber at se kunder, kollegaer, forretningsforbindelser og venner af huset til et par hyggelige timer, siger Torben Hansen og Peter Olsen, der tilbage i 1976 åbnede forretningen H.O. Musik - først på Løvegade, siden på Bredegade 4 i Slagelse.