VUC Klar har med HF Plus udfyldt et behov. Foto: VUC Klar Foto: Jonas D. Madsen

Send til din ven. X Artiklen: HF Plus på VUC - et plus for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

HF Plus på VUC - et plus for alle

Slagelse - 05. juli 2021 kl. 13:33 Kontakt redaktionen

Af Solveig Hansen

SLAGELSE: Den årlige translokation på HF og VUC Klar har i 2021 fået et nyt islæt. Udover de traditionelle HF-klasser skal der også overrækkes eksamensbeviser til de nyudklækkede studenter fra den treårige HF Plus for studerende med særlige behov.

Dette undervisningstilbud har med succes rettet sig mod studerende med forskellige diagnoser, for eksempel autisme, ADHD, OCD og angst.

De har fundet sig til rette i et særligt klassefællesskab, udviklet sig fagligt og menneskeligt, og de er nu klar til at tage flere store skridt i livet.

Til fordel for alle

- Det har været super godt, og det har været rigtig godt for de studerende at være samlet i én klasse kun med ligesindede, siger Jens Kaarsholm, der har undervist HF Plus-eleverne, der netop er dimitteret, i dansk i to år.

- Det som man ofte taler om i gymnasielærer-sammenhænge er vigtigheden af relations-arbejdet mellem lærere og studerende, og det har været rigtig godt i HF Plus. At der er færre i klassen giver også en god mulighed for at se hinanden an som mennesker og lære hinanden bedre at kende, siger Jens Kaarsholm.

Set, hørt og forstået

- Det er studerende, der ofte i andre sammenhænge ikke har følt sig set og hørt af hverken lærere eller medstuderende eller som følt sig helt udenfor, siger Jens Kaarsholm, der også har oplevet, at de studerende er blevet styrket og har fået tæmmet nogle af deres mentale udfordringer i løbet af de tre år på HF Plus.

- HF Plus udfylder virkelig et reelt behov for en gruppe af studerende, som ellers har svært ved at finde et egnet uddannelsestilbud, fordi de har svært ved at passe ind andre steder.

Personlige sejre

- De var så lettede og glade, da de fik deres huer på, og det er en kæmpe personlig sejr for hver enkel studerende, fortæller Jens Kaarsholm, der nu på linje med de studerende er gået på velfortjent sommerferie.

HF Plus, der varer tre år, men som i pensum svarer til den toårige HF er ifølge Jens Kaarsholm kendetegnet ved at være mere struktureret og mere lærerstyret, samtidig med at der ikke bliver stillet de helt samme krav om aktiv deltagelse i timerne.