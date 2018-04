En glad Gyrit Kaaber ved havnekranen, som det lykkedes at redde og gøre til en flot maritim historisk udsmykning. Foto: Helge Wedel

Gyrit Kaaber fylder 80 og sover ikke til middag

Slagelse - 10. april 2018 kl. 11:38 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er en ildsjæl, der brænder for historie og bevaringsarbejde. Onsdag den 11. april fylder Gyrit Kaaber 80 år. Hun har i noget nær en »menneskealder« været formand for Korsør Bevaringsforening med det rette og noget længere navn - »Foreningen til Bevarelse af gamle Bygninger i Korsør og Omegn«.

Her har hun i forreste række kæmpet for nedrivnings- truede huse og historiske genstande. Noget er reddet andet ikke. Senest blev kampen for det gule hus på Solens Plads tabt, selv om dødsdommen i form af nedrivning endnu ikke er eksekveret.

Men den gamle havnekran, der nu kan nydes istandsat og nymalet ved Halsskovbroen, er en af Gyrit Kaabers svendestykker.

Hun henvendte sig til Sjællandske, da det stod klart, at kranen ikke længere kunne have plads i et af Korsør Havns pakhuse, da det skulle rives ned. Med iver, stor velvillighed og økonomisk støtte fra Korsør Havn og praktisk kranhjælp fra Flådestation Korsør lykkedes det at få placeret kranen inklusiv skilt om dens historie som maritim udsmykning frem for at lade den ende livet som skrot.

Har man mødt Gyrit Kaaber, ved man også, at her har man en travl og energifyldt kvinde.

- Nej, jeg sover altså ikke til middag, selv om jeg nu bliver 80 år, lyder det bestemt fra Gyrit Kaaber, da Sjællandske antyder, at hun vel ikke vil forstyrres lige efter frokost.

Hun er født og opvokset i Korsør og bor i dag på Stationsvej 49 i Forlev.

I sit arbejdsliv underviste hun på daghøjskoler i historie, dansk og samfundsfag. Hos AOF havde hun i mange år kurset »Kend din by«.

Gyrit Kaaber har to sønner og en datter, fire børnebørn - og et oldebarn er på vej. I dag er hun kæreste med forhenværende museumsinspektør Helge Torm, som hun kalder rigtig dejlig.

Gyrit Kaabers ønsker for Korsør er, at det fortsat skal være en god by at bo i, at man skal passe på den centrale middelalderby, hvor højhuse ikke er velkomne, ligesom husene skal vedligholdes i respekt for den oprindelige historiske stil.

- Og så håber jeg virkelig, at der snart sker noget med det historiske kulfyr på Lygtebakken, så vi kan få det pakket ud og sat i stand og vist frem for både for vores turister og for vores egne, siger Gyrit Kaaber.

Trods travlhed fejrer fødselaren 80-årsdagen med gode venner fra Korsør og Sorø. En større fest venter efter Gyrit Kaaber har været vært for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs årsmøde, der holdes i Korsør i weekenden den 4. - 6. maj.