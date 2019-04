Se billedserie Sammen med tre andre elever fra Slagelse Gymnasium har Clara Burchardt fra 3.A været på et tre uger langt udvekslingsophold på skolen Lycée des Métiers Sévigné i nærheden af Frankrigs næststørste by Marseille. Nu forventer gymnasiet, at elever fremadrettet kan få mulighed for at tage et udvekslingsophold i Frankrig, ligesom gymnasiet skal tage imod franske elever. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasium vil bytte elever med Frankrig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasium vil bytte elever med Frankrig

Slagelse - 05. april 2019 kl. 07:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salut, au revoir, a bientôt. Franske gloser kan være svære at udtale, og netop af den grund var fire elever fra Slagelse Gymnasium sidste måned tre uger i Frankrig på udvekslingsophold. Og her blev ikke kun sagt hej og farvel - der blev også sagt på gensyn.

Med partnerskolen Lycée des Métiers Sévigné i nærheden af Frankrigs næststørste by Marseille har skolen nemlig aftaler om at fortsætte et samarbejde.

Samarbejdet indebærer, at elever fra Slagelse Gymnasium igen skal have mulighed for at tage et udvekslingsophold, ligesom gymnasiet skal tage imod franske elever. Det fortæller fransklærer Hanne Mygind.

- Nu er vi blevet venner med skolen, og vi forventer, at vi vil kunne byde mellem otte og ti franske elever velkommen i en uge næste år, forklarer hun.

Opholdet i Frankrig var en del af et udvekslingsprogram, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) og hendes franske ministerkollega Jean-Michel Blanquer indgik aftale om i marts 2018.

Her fik 24 gymnasier muligheden for at sende elever på et udvekslingsophold betalt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Aftalen blev indgået for at styrke det sproglige og uddannelsesmæssige samarbejde mellem Frankrig og Danmark for blandt andet at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på medarbejdere, der kan tale flere fremmedsprog end engelsk.

Og af netop samme årsag ønsker Slagelse Gymnasium at fortsætte et samarbejde:

- Når man er i et andet land, så lagrer man det ligesom en computer. Så man opfanger og forstår sproget bedre, forklarer Hanne Mygind, der underviser i fransk og selv var med de første dage under besøget i Frankrig.