Gymnasium ramt af corona: Tre smittede og 100 elever isoleret i hjemmet

Gymnasiet har som følge af smitten været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og skriver ud onsdag eftermiddag, at reglerne nu skærpes. Ikke mindst i forhold til tests.

Strammere regler

Rektoren henviser blandt andet til Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer og påpeger, at man i det aktuelle tilfælde fra forleden har valgt at sende klassen, hvori de tre smittede går, hjem. De øvrige 80, der mener at have været tæt på de tre, bliver hjemme af egen drift og lader sig teste, før de vender tilbage.