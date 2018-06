Se billedserie Slagelse Gymnasium.

Gymnasieelev: - Vi er ikke blevet hørt

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 07:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten har raset, efter rektor, Lotte Büchert, på Slagelse Gymnasium valgte at aflyse sidste skoledag, efter flere elever var mødt fulde op på dagen.

Ifølge rektor har eleverne selv været med til at planlægge og forme, hvordan den »nye« sidste skoledag skulle forløbe - uden alkohol.

Anna Kolding, 2. års elev og medlem af caféudvalget på Slagelse Gymnasium, mener imidlertid ikke, at eleverne er blevet hørt nok i debatten.

Og hun kan heller ikke genkende, at eleverne er blevet taget med på råd af rektor i forbindelse med sidste skoledag.

- Vi har slet ikke haft noget at skulle sige. Lotte Büchert har taget beslutningen alene. Jeg er selv fra café (udvalg, red.,), og jeg ved, at vi ikke blev hørt. Fra to af mine klassekammerater, der er i elevrådet, ved jeg, at elevrådet heller ikke blev hørt, lyder det fra Anna Kolding til Sjællandske.

Lotte Büchert har dog tidligere udtalt til blandt andet Sjællandske, at det har været en demokratisk proces, og eleverne er blevet inddraget.

Yderligere var eleverne advaret om, at det ville få konsekvenser, hvis de mødte fulde op på sidste skoledag.

Anna Kolding genkender heller ikke det billede, som tidligere er blevet beskrevet af dagen, hvor der skulle have ligget flasker og andet skrald i »Grotten«.

- Jeg var der selv, og så det selv. Og jeg så ingen ølflasker. Jeg så en pakke jagdstolz, der lå på gulvet, og det var det eneste. Ja, eleverne var fulde, men ikke sanseløst beruset. Jeg snakkede med flere af 3.g'erne, og de var mere glade, end de var fulde, fortæller Anna Kolding til Sjællandske, der ikke føler, at eleverne er blevet hørt nok i debatten.

Og ifølge Anna Kolding har dialogen mellem rektor og eleverne angående fester på Slagelse Gymnasium ikke været gunstig i længere tid, blandt andet er tidsrammen for fredagscaféen ændret.

- Da jeg blev valgt ind til caféudvalget, var det - uden indflydelse fra eleverne - blevet ændret til at fredagscaféen skulle afholdes fra klokken 16-19, og nogle elever har ikke engang fri klokken 16, så det har betydet, at vi flere gange har pyntet op nede i grotten, mens der stadig sad elever og lavede skolearbejde, fortæller Anna Kolding, uddyber, at de altid bliver mødt med »korslagte arme« og et nej, når de prøver at få ændret på tidspunkterne.

Ifølge Anna Kolding bliver eleverne ikke mødt i øjenhøjde.

Hun mener ikke, at beslutningen om at ændre i tidligere beslutninger har været demokratisk, og den efterfølgende debat har ikke været nuanceret.

- Jeg føler, at den her debat gør alt, hvad den kan, for at vise os elever som forkælede curlingbørn. Det er vi ikke, vi er blot unge mennesker, der ikke føler os hørt, hverken hele det sidste skoleår og under denne debat, fortæller Anna Kolding til Sjællandske.

