Se billedserie Der er blevet rigget flittigt til den seneste tid på Slagelse Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasieåbning i skæret af corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasieåbning i skæret af corona

Slagelse - 20. april 2020 kl. 09:59 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række påsketravle pedeller og et øvrigt asende personale har de seneste uger sørget for at rigge til på Willemoesvej i Slagelse. Skrappe retningslinjer bevirker, at gymnasieklasser må deles op i flere lokaler, at lærere må rende fra det ene lokale til det andet, mens de underviser, og at elever, der sigter mod huen om to måneder, skal blive i ét område af Slagelse Gymnasium - når de altså ikke undervises virtuelt hjemmefra.

Det er virkeligheden, der vil møde de hundredvis af elever fra i alt 17 afgangsklasser, HF og STX, der afslutter deres skolegang lige om hjørnet.

Gymnasiet åbner for dem på torsdag den 23. april, fortæller rektor Lotte Büchert, som selv har arbejdet i døgndrift på det seneste. Coronavirus og dens udslag giver sved på panden, indrømmer hun.

- Jeg mente ellers, at vi var i god tid. Og det er vi egentlig stadig, men der er rigtig meget at se til, siger rektoren, der i forhold til den fysiske genåbning af gymnasiet netop har sine afgangselever i fokus. Personalet møder i øvrigt ind i dag.

- Det fysiske møde med deres lærere er vigtigt for dem lige nu. Vi har fokus på de fag, de skal til eksamen i, lyder det fra Lotte Büchert, der uddyber, at den virtuelle fjernundervisning ikke er droppet.

- De kan naturligvis ikke være her alle sammen på en gang. Så vi taler blokdage, formiddage og eftermiddage, hvor nogle er her, mens andre er hjemme.

Håndsprit og afstand Der er op til 28 elever i klasserne, og det er ingen hemmelighed, at antallet af elever ikke står mål med kvadratmeterne, når man taler Covid-19.

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne går blandt andet på, at der skal sikres en afstand på to meter mellem elever, hvilket ikke underligt giver visse problemer. Lokalerne er simpelthen for små.

- Her betyder det, at klasser må undervises i to lokaler, og så må læreren komme på besøg, beskriver Lotte Büchert, der i øvrigt har bedt elever, der enten selv er syge eller har svagelige pårørende i risikogruppen, om at blive hjemme.

- De følger undervisningen virtuelt, mens de øvrige sidder i klassen, siger rektoren.

Lotte Büchert forklarer desuden, hvordan rengøringen intensiveres, og at der selvfølgelig ikke slækkes på kvaliteten af netop den.

- Tastaturer, håndtag og så videre vaskes og afsprittes jævnligt. Vi har endda et rengøringsfirma på kursus i forhold til Covid-19, så vi der er helt med.

Festligheder på lavt blus Vordende studenter glæder sig til at iklæde sig huen, om end rammerne er ændret. STX-elever må eksempelvis - efter alt at dømme - berede sig på, at de ikke afslutter gymnasiegerningen med en mundtlig eksamen.

- De skriftlige karakterer skal først komme - og så årskaraktererne. På den måde bliver det mærkeligt, fordi det jo normalt er sådan, at man har sin sidste eksamen, som er mundtlig, og dernæst kan få huen på, siger rektoren.

Afgangseleverne på STX, HHX og HTX skal alle op til tre prøver, er det blevet besluttet i Børne- og Undervisningsministeriet, mens afgangselever på den toårige HF-uddannelse skal op til fire. Det vil sige, at eleverne skal op til færre prøver end normalt.

For gymnasieelevernes vedkommende, STX, betyder det indtil videre, at deres eneste mundtlige eksamen handler om deres store skriftlige opgave (SRP), mens de skal til skriftlig eksamen i dansk og et studieretningsfag på A-niveau,

Endvidere ligger den skriftlige eksamen tidligt i eksamensperioden, hvilket dog kan laves om. Det åbner ministeriet for nu.

- Men ministeriet skubber reelt set et stort ansvar over på os i forhold til at tilrettelægge en ny eksamen. For hvis vi nu skal lave det om, vi tidligere fik besked på, skal vi selv have fat i hver af de enkelte censorer, som jo kommer mange forskellige steder fra, mener rektoren, som forudser et kolossalt administrativt arbejde, hvis den mundtlige eksamen nu skal rykkes.

Uanset hvad ligger det ledelsen på sinde at skabe den bedst mulige fest som afslutning på gymnasielivet.

- Drinks i Grotten bliver det nok ikke til, og på grund af forsamlingsforbuddet bliver det heller ikke den dimission, som vi kender. Der kommer noget andet. Det er vi ved at se på nu, siger hun.