Se billedserie Guld og Rod åbnede i starten af 2021. Trods coronabump på vejen er det blevet en succes allerede. Foto: Fleur Sativa

Guldrandet rodebutik: Lopperne har succes

For knap fire måneder siden slog Guld & Rod i Korsør dørene op til et mekka af genbrugsguld fra private sælgere. Loppe-konceptet er blevet taget så godt imod af borgerne i byen og omegn, at butikken allerede nu har måttet udvide med flere stande.

Slagelse - 22. juni 2021

Der skal ikke ledes længe efter unikke fund og gode handler for de vestsjællandske kunder, der bevæger sig søgende gennem træreolerne hos den populære loppekæde Guld og Rod i Korsør.

Butikken i den summende kystby er nummer otte af sin slags i Danmark og den første øst for Storebælt. Men selv om det blot er fire måneder siden, Guld og Rod slog dørene op i Korsør, er kunderne strømmet til i en sådan fart, at butikken allerede nu udvides med 30 ekstra stande. Dermed kan kunderne gå på jagt blandt 300 stande fyldt med alt lige fra sommerkjoler og trendy sneakers til Lego, nips og spisestel.

Jysk koncept Det bæredygtige loppemarked-koncept slog første gang rod i Aalborg for seks år siden og er siden vokset støt i popularitet - og butikker. En stor del af årsagen skal ifølge direktør Jesper Petersen findes i koblingen mellem et øget fokus på bæredygtighed i samfundet og trangen til at gøre en god handel hos kunderne.

- Da vi åbnede vores første butik i 2015 i Aalborg, var rigtig mange skeptiske. I dag kan vi godt mærke, at det er blevet noget nemmere, fordi konceptet passer bedre til tidens og samfundets bevægelser. Der er de seneste år kommet endnu større fokus på at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen for at skåne miljøet og vores finitte ressourcer. Og samtidig er forbrugerne mere opmærksomme på, at det rod, de har liggende i gemmerne, faktisk er penge værd, og at deres ting kan have nytte og skabe glæde for andre. Det er blevet meget mere lødigt både at sælge sine gamle ting og at købe brugt, forklarer Jesper Petersen.

Minimalt besvær En af årsagerne til, at konceptet har taget fart skal sandsynligvis findes i den såkaldte convenience, som strategien bevidst er bygget op om. Når kunderne har lejet en stand og fyldt den op med varer, overlades arbejdet med salget nemlig helt til personalet i butikken, og sælgerne kan blot læne sig tilbage og lade pengene tikke ind på kontoen. En løsning som familien Lindequist fra Korsør nød godt af i forbindelse med deres flytning.

- Vi benyttede os af lejligheden til at få en stand, da vi skulle flytte. Og det har vi ikke fortrudt ét sekund! Ud over de rare penge, der går direkte ind på en feriekonto til, når vi kan rejse igen, giver det også en rigtig god følelse at bidrage til et bedre miljø og god samvittighed at vide, at ting, vi har været glade for, går videre til en anden familie, fortæller Karina Lindequist.

Salget af guld fra gemmerne kan da også give lidt ekstra spænding i hverdagen, fortæller hun med et glimt i øjet.

- Der er gået helt sport i at sælge hos Guld & Rod, og vi følger med i vores salg hjemme fra i stuen via en app. Vi var ved at få et hjertetilfælde, da beløbet passerede 10.000 kr. på et par uger, siger hun.

I stedet for penge på kontoen kan tilbudsjægerne i butikken i stedet holde sig til ordsproget: »Hvad der er sparet, er tjent«, når de gennemsøger stativ efter stativ og kan forlade butikken med posen fuld af genbrugsguld og en fjer i den miljøvenlige hat. lys