27. marts skal de lokale guldvindere atter fejres. Foto: Anders Ole Olsen

Guldfesten nærmer sig

Slagelse - 19. februar 2020 kl. 13:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år kan alle borgere i Slagelse Kommune være med til at hylde kommunens mange dygtige idrætsudøvere og ildsjæle til Slagelse Guld og samtidig blive underholdt af blandt andre professionel konferencier, fotovæg og lokale musik- og sportstalenter. Fredag 27. marts holder Slagelse Kommune i samarbejde med Slagelse Idræts Råd for femte gang Slagelse Guld, der traditionen tro byder på prisoverrækkelser og fejring af lokale sportsudøvere og -hold, som har hjemtaget guldmedaljer på de hjemlige og internationale sportsbaner i 2019.

Guldfesten flyttede til større rammer i Spar Nord Arena sidste år. En evaluering foretaget efter showet viste meget stor tilfredshed i foreningslivet med ændringerne, og derfor bygger årets Slagelse Guld i stor udstrækning videre på det nye koncept, dog med få justeringer. For eksempel har maden fået et løft, og så vil der for første gang til Slagelse Guld være en konkurrence i salen, hvor deltagere får mulighed for at konkurrere mod hinanden i en ny og spændende idrætsaktivitet. Radiovært Søren Rebbe vil styre både show og konkurrence.

Sidste år var det for første gang muligt for andre end de inviterede sportsfolk at blive en del af festen, mod betaling af entré. Noget som flere benyttede sig af, og formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S) håber på en endnu større fest i år.

- Som udvalgsformand er jeg meget glad for, at sportsfolkenes bagland og foreningslivet som helhed har mulighed for at deltage i årets idrætsfest i kommunen, og at vi har fået så positive tilbagemeldinger på sidste års show. Jeg håber derfor, at endnu flere vil indløse billet til showet i år, så vi kan slå sidste års deltagerrekord, hedder det i en pressemeddelelse.