Direktør Mette Blum Marcher siger, at det kan komme på tale at finde en anden samarbejdspartner og flytte dele af arrangementet til en anden kommune, hvis Guldagergaard ikke får tilskuddet på 300.000 kroner. Foto: Arne Svendsen

Guldagergaard-penge deler byråd

Venstre-politikere mener, at 300.000 kroner til keramikfestival vil være givet godt ud, fordi det vil trække mange folk til og give handel i byen. S-udvalgsformand påpeger dog, at kommunen i forvejen giver stort tilskud. Spænding om udfald af sag på byrådsmøde mandag.

På forhånd har sagen været behandlet i udvalget for kultur og fritid, hvor et flertal bestående af fire socialdemokrater har besluttet at sige nej.

Når Slagelse Byråd holder virtuelt møde mandag aften vil der være spænding om, hvorvidt Guldagergaard vil kunne få et tilskud på 300.000 kroner til at holde den udendørs keramikfestival »Claytopia« til sommer.

