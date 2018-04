Se billedserie 40 keramikere fra hele verden har skabt kunst, som kan være i en skotøjsæske til Guldagergaard. Udstillingen åbner mandag og bagefter skal samlingen på verdensturne. Direktør på Guldagergaard Mette Marcher åbner her en af de 40 forsendelser med keramisk kunst i skotøjsæske-størrelse. PR-foto

Guldagergaard har modtaget 40 »skotøjsæsker« med kunst

Slagelse - 07. april 2018 kl. 06:58 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste uger er skrøbelige pakker fra hele verden strømmet til det internationale keramikcenter Guldagergaard i Skælskør.

40 vidt forskellige stykker keramik til en helt ny udstilling om hvor magisk hverdagen kan være.

Samlingen er en fødselsdagsdrøm, som er vokset frem, samtidigt med at 40 års fødselsdagen nærmede sig for Guldagergaards direktør Mette Blum Marcher.

- Det her med at fylde 40 sætter gang i nogle tanker omkring livet. Hvad du gerne vil nå og tanker om Guldagergaard, som jo fylder ret meget i mit liv. Jeg har altid været vild med eventyr og magi, og de sidste to år har vi haft et tema om Alice i Eventyrland, fortæller Mette Blum Marcher.

Hun er født og vokset op på samme vej som Guldagergaard, og som barn troede hun på, at de hvide kaniner fra eventyret virkeligt hoppede rundt ude i parken.

Da den berømte danske keramiker Nina Hole fyldte 70 år, ønskede hun ikke blomster og den slags fra kollegaerne, men små kunstværker, som kunne være i en tændstiksæske.

- Den samling har jeg været fascineret af, men du har jo ikke lyst til at være en copycat. Og da jeg er meget glad for sko, ønskede jeg kunstværker i skotøjsæskestørrelse, som viser den magi der er i hverdagen. Og da jeg også har trådt mine barnesko på Guldagergaard, er det ligesom at hele ringen bliver sluttet, fortæller hun.

Hvert år har Guldagergaard besøg af ca. 200 arbejdende keramikere fra hele verden, og Mette Blum Marcher kontaktede de 40 af dem, som har gjort størst indtryk på hende.

- De sagde alle ja! Til min store overraskelse - det er superstjerner som Malene Hartmann Rasmussen, Robert Harrisson, Sten Lykke Madsen og Rain Harris. Og det har været fantastisk at åbne de første 35 kasser som er kommet. Det er virkelig kunst af høj klasse, og så anderledes, at jeg håber at folk, som ellers ikke går på keramikudstillinger vil komme forbi, fortæller en glad direktør.

Udstillingen åbner officielt den 9. april og på Guldagergaard indtil slutningen af maj, og måske også sommeren over. Bagefter er der allerede planlagt turne til både Norge, Sverige, London, Milano inden at den lander i USA i 2020.

Når udstillingen er færdig med at turnere verden rundt skal enkelte af værkerne tilbage til kunstnerne, fire er til salg og resten får Guldagergaard lov til at beholde i samlingen.

Se åbningstider og find yderligere information på www.ceramic.dk.