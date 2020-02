Guld til garder-formand

Hæderen stod i kø, da Vestsjællands Garderforening holdt generalforsamling på Gardehusarkasernen i Slagelse. Her blev foreningens afgående formand, Knud Glavind, for det første hædret med De Danske Soldaterforeninges Landsråds æresmedalje i guld.

Knud Glavind har været formand for foreningen i 28 år og blev behørigt hyldet af de 75 deltagere i generalforsamlingen i Antvorskovstuen, efter at programpunktet med gule ærter var overstået.

Knud Glavinds hustru, Jette, modtog De Danske Garderforeningers hædersgave - en halskæde med livgardens sol og dronningens monogram for at have ydet en markant og varig indsats for garderbevægelsen og for Vestsjællands Garderforening i særdeleshed, og bestyrelsesmedlem Henning Hansen blev tildelt De Danske Garderforeningers hæderstegn.