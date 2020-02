Guld, glimmer og gejst ved skolebal. Se billederne.

- Jeg er imponeret over den energi og disciplin I har lagt i dansen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor langt I kan nå i verden, hvis I lægger samme engagement og disciplin i andre ting i livet. Som for eksempel om et par måneder, når I skal op til eksamen.