Gudstjenester aflyses overalt

Det er fortsat muligt at gennemføre vielser, begravelser/bisættelser og dåb, for så vidt disse ikke kan udsættes, men under behørig hensyntagen til de gældende retningslinjer på området; dvs. man holder afstand, ikke er over 100 personer, ikke giver hånd, nyser i ærmet, spritter hænder og i øvrigt holder sig væk, hvis man er sløj.