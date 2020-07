Grupperinger i totterne på hinanden: Formand vil gå til minister efter uro

Der gik kun få dage, fra visitationszonen blev ophævet, til to grupperinger lod såvel næver som køller tale i et veritabelt masseslagsmål på Motalavej.

- Der er ikke baggrund for at anholde nogen, som det ser ud nu, lyder det fra vagtchef Anders Dahl søndag middag.

Ifølge vidner på stedet var der tale om såvel unge som ældre i hver af de to grupperinger, hvis batalje dagen derpå nager formanden for BoligKorsør, Ebbe Jens Ahlgren.

- De kan simpelthen ikke være det bekendt. Vi kommer aldrig af den ghettoliste, hvis det fortsætter sådan. Det er forkasteligt, at der kan gå et par dage, fra politiet ophæver visitationszonen, til der igen er ballade, mener formanden, der håber, at de pågældende familier og uromagere stopper med at slås.