Spejderhuset Kløverbo på Willemoesvej er åbenbart ikke kun et samlingssted for knap 20 pigespejdere.

Gruppeleder er gal: Unge og voksne raserer vores spejderhus

At være placeret her har været fint i flere år, men nu må galskaben stoppe.

- Det er privat grund, men egentlig har jeg intet imod, at de sætter sig og hygger. Men når de skal ryge, drikke, brænde af og smadre vores ting, så er det altså frustrerende, siger gruppelederen.

De ubudne gæster, der dels tæller studerende, der smutter forbi spejderhuset Kløverbo, når de skal ryge - fordi det er forbudt, når de er på skolens matrikel - har forleden overtegnet et træværk, brækket brædder af pigespejdernes bålhus og brændt dem af sammen med nogle sveller. Samtidig har de smadret flasker og efterladt et oprydningsarbejde, som ærgrer spejderne.

- Vi har haft graffiti og sådan noget, men nu begynder de at brænde vores ting af og tage det træ, vi bygger af. Det er simpelthen ikke i orden, lyder det.

Primært myndige personer

Stina Bimmer Rosenborg er ikke et sekund i tvivl om, at der også er unge mennesker iblandt. Ifølge naboer er det dog voksne mennesker, der mestendels tager ophold på grunden. Personer, der fræser rundt på knallerter og i biler, hvorefter de drikker og smider skodder og flasker over det hele.