Se billedserie 47-årige Sofie Janning er gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Send til din ven. X Artiklen: Gruppeformænd på vej til at flytte sammen i et stort hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gruppeformænd på vej til at flytte sammen i et stort hus

Kæresteparret og byrådsmedlemmerne Sofie Janning (S) og Palle Kristiansen (DF) har sat deres huse til salg, fordi de vil flytte sammen i et hus stort nok til, at de kan have deres kontorer til det politiske arbejde langt fra hinanden. Det sker midt i en budgetproces, hvor netop Dansk Folkeparti synes at blive tungen på vægtskålen.

Slagelse - 26. september 2020 kl. 08:00 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Siden byrådsmedlemmerne fra henholdsvis rød blok 47-årige Sofie Janning (S) og 51-årige Palle Kristiansen (DF) fra blå blok den 18. marts i år i avisen Sjællandske bekræftede, at de var kærester, har de nu begge i dag opnået tillidsposter som gruppeformænd for deres byrådsgrupper. Årsagen er, at Dansk Folkepartis Ann Sibbern har afgivet gruppeformandsposten til Palle Kristiansen for at hellige sig tiden til studier.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger