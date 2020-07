Se billedserie - Ingen betragter det vel som noget problem, når politikere udtaler, at de godt kan være venner på tværs af partiskel, siger gruppeformand Sofie Janning (S).

Send til din ven. X Artiklen: Gruppeformænd i byråd er kærester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppeformænd i byråd er kærester

Gruppeformænd for S og DF i byrådet er kærester og kan tilsammen mønstre flertal i byrådet. Men begge bedyrer, at de sagtens kan adskille arbejde og privatliv.

Slagelse - 27. juli 2020 kl. 11:43 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jo, det er da egentlig rigtig, at vi tilsammen har 16 mandater og dermed et flertal i byrådet, hvis vi lægger de to partiers mandater sammen. Men vi kan altså godt adskille politisk arbejde og privatliv.

Sagt at Sofie Janning, gruppeformand for de 12 socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Årsagen til udmeldingen er, at Sjællandske har spurgt ind til mulige konsekvenser af, at der nu er opstået den situation i byrådet, at to gruppeformænd, der kommer fra hver sin blok i byrådet, er blevet kærester.

I marts kunne vi fortælle, at Sofie Janning var blevet kæreste med Palle Kristiansen fra Dansk Folkeparti, der på det tidspunkt var menigt medlem af den fire personer store DF-gruppe. Men som omtalt forleden overtager Kristiansen til august gruppeformandsposten i partiet efter Ann Sibbern, der får mindre tid til rådighed, fordi hun skal til at læse jura.

Betydning af kemi Dermed opstår der en situation, hvor Kristiansen og Janning skal repræsentere hver deres parti for eksempel ved efterårets vigtige budgetforhandlinger. Og spørgsmålet er så, om det kan få nogen betydning for udfaldet af disse forhandlinger.

- Ikke det mindste. Vi kan sagtens adskille arbejde, som jeg også betragter politik som, og privatliv, lyder det kategorisk fra Palle Kristiansen.

Der oplyser, at det med at repræsentere DF i budgetforhandlingerne i øvrigt ikke er nyt for ham, idet han en gang tidligere har repræsenteret partiet her, fordi Ann Sibbern var på ferie.

Sjællandske har spurgt Sofie Janning, om det ikke netop har stor betydning i forhandlinger, at der en en god kemi mellem parterne. En kemi som jo tydeligvis er god mellem de to.

- Jo, det er rigtigt, at det kan have betydning. Men der er jo også byrådsmedlemmer, som har sagt, at de er gode venner på trods af partiskel. Det mener jeg jo er nogenlunde det samme som vores situation, men det betragter ingen vel som noget problem. Sagen er bare den, at mange andre hensyn spiller ind, når det drejer sig om at nå hinanden i en budgetforhandling. Herunder hvad de øvrige gruppeformænd og grupperinger mener, siger Sofie Janning, der dog gerne ser, at partierne kan nå til enighed om et budget ved efterårets forhandlinger.

Samme ønske har Palle Kristiansen. Det kan da også konstateres, at det jo faktisk lykkedes at nå til enighed det år han repræsenterede DF ved forhandlingsbordet.

Taler kun landspolitik De to politikere siger begge, at de taler om alt muligt andet end lokalpolitik, når de mødes.

- Vi taler højest om landspolitik, for vi er godt klar over, at det hurtigt kan give bøvl, hvis vi kaster os over det lokalpolitiske, har Palle Kristiansen tidligere sagt til Sjællandske.

De bor ikke sammen, idet Sofie Janning bor i rækkehus på Tegltoften i Korsør, mens Palle Kristiansen bor i parcelhus på Pigeonvænget i Skælskør.

Begge er fraskilte og forældre til to børn hver.

En af deres fælles interesse er hunde.

- Vi går rigtige mange ture med vores hunde sammen, har Sofie Janning tidligere fortalt.

Sjællandske har også talt med borgmester John Dyrby Paulsen (S), der ikke ser den opståede situation som noget problem.