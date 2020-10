Gruppen fra Omø mener, at udledningen af renset spildevand fra RGS Nordic på Stigsnæs er en væsentlig miljøtrussel, som kommunen bør være mere opmærksom på. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gruppe på Omø: Kommunen må tage hensyn til havmiljøet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppe på Omø: Kommunen må tage hensyn til havmiljøet

Slagelse - 31. oktober 2020 kl. 13:03 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Det er glædeligt at erfare, at kommunens forslag har taget udgangs i FNs 17 Verdensmål, men omvendt må det derfor undre, at planen ikke omfatter og forholder sig til Verdensmål 14, der vedrører havet, dets store betydning og truslerne mod havmiljøet.

Læs også: Lokalråd på Stigsnæs vil kæmpe imod motorsportscenter

Det skriver en gruppe fra Omø i en indsigelse til Slagelse Kommunes såkaldte bæredygtighedsstrategi, der i øjeblikket er ude i høring.

Gruppen består af to fastboende på øen, nemlig landmand Poul-Erik Hansen og Birger Bo Johansen, der er pensioneret cand. pæd, samt de to sommerhusbeboere Ole Hartling og Johannes Bang.

Ole Hartling er overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, mens Johannes Bang er ornitolog.

De gør indledningsvis opmærksom på, at Slagelse Kommune har en meget lang kystlinje, som har stor værdi og derfor burde omfattes med den største opmærksomhed og omsorg.

- Set her fra Omø har vi gennem lang tid været meget bekymrede for havets tilstand. Grundlaget for det traditionelle erhvervsfiskeri er gennem en årrække blevet reduceret og er nu helt forsvundet. Mange bestande af havbaserede fugle er blevet voldsomt reduceret. Som eksempel herpå kan nævnes edderfuglebestanden på Hellesholm. Den er nøje blevet monitoreret gennem de seneste 20 år, og desværre er der på det seneste noteret en så stor nedgang i antallet af ynglende edderfugle, at bestanden må siges at være udryddet, skriver gruppen.

Det hedder videre i indsigelsen, at der er forhold, der truer havmiljøet, som man fra kommunalt hold ikke har store muligheder for at påvirke.

- Der er imidlertid væsentlige miljøtrusler, der kan gøres noget ved på kommunalt plan. Hertil kan regnes: Udledning af nitrat og fosfor fra landbruget, udledning af penicillinrester fra havbrug og endelig udledning af spildevand og gift, som især burde have kommunens intense opmærksom, skriver gruppen.

Der her henviser til en artikel i Weekendavisen, skrevet af journalist Magnus Boding Hansen, hvor der gøres rede for de problematiske forhold i forbindelse med spildevandsudledning fra virksomheden RGS Nordic ved Stigsnæs.

Gift udledes i beskyttelsesområde

- Denne redegørelse stemmer godt overens med, hvad vi selv har kunnet iagttage og er blevet orienteret om af fiskere og ornitologer.

Der er blandt andet tale om miljøgifte, som stammer fra norsk olieudvinding, og som nordmændene ikke vil udlede i Atlanterhavet. Tilmed bruger RGS Nordic årligt cirka 622.000 kubikmeter vand til at fortynde den gift, der udledes. Herved forøges nødvendigheden af at oppumpe grundvand i kommunen betydeligt, hedder det i indsigelsen.

Gruppen skriver videre, at giften udledes midt i et ramsar-område (EU-fuglebekyttelsesområde).

- Dette burde ikke kunne lade sig gøre. Det pågældende ramsar-område strækker sig fra Skælskør Nor til Glænø. Områdets naturmæssige betydning understreges af nærliggende ramsar-områder ved Karrebæksminde og Fejø og Femø, hedder det i indsigelsen fra Johannes Bang, Ole Hartling, Poul-Erik Hansen og Birger Bo Johansen, der også er sendt til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftrådet.

relaterede artikler

Stort firma beskyldt for at være skyld i fiskeflugt: Sportsfiskere ser dog ingen grund til kritik 08. september 2020 kl. 08:42

Politikere bakker udskældt firma op: Ikke i orden at hænge dem ud 04. september 2020 kl. 17:00

Ingen tvivl: Her er der ingen fisk tilbage 20. august 2020 kl. 08:04