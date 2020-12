- Vi ser frem til at få resultatet fra prøver af havbunden i Agersøsund, siger tidligere fisker Jan Rasmussen, der er formand for den nye forening. Foto: Solveig Hansen

Gruppe på Agersø bag ny foreningfor rent havmiljø i hele landet

Tidligere fisker Jan Rasmussen formand for foreningen »Rent havmiljø nu«, der vil kæmpe mod havforurening over hele landet.

I årevis har tidligere fisker Jan Rasmussen fra Agersø og lektor emeritus Henrik Toft Jensen fra Roskilde Universitet med flere kæmpet for at få miljømyndighederne til at stoppe import af spildevand fra Norge og andre lande til RGS på Stigsnæs.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her