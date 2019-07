Enhedslisten hører intet, og nu fylder partiets klage to år.

Grundsalg vakte palaver: Klage er havnet i syltekrukke

Slagelse - 09. juli 2019 kl. 06:03

Enhedslisten i Slagelse Byråd reagerede resolut, da Slagelse Kommune for to år siden - ifølge partiet - ydede ulovlig erhvervsstøtte i forbindelse med et grundkøb og senere salg af samme ved Slagelse Station.

Jørn Melchior Nielsen, der dengang sad i byrådet ved siden af Enhedslistens eneste byrådsmedlem i dag, Thomas Clausen, klagede over kommunens ageren til tilsynet, men siden er han flere gange blevet spist af med flere »der kommer snart et svar«-meddelelser fra Ankestyrelsen. Det kan derfor konstateres, at Ankestyrelsen ikke handler lige så prompte, som Enhedslisten gjorde.

I hvert fald fylder partiets klage nu to år - og svaret lader fortsat vente på sig. Det skulle egentlig have ligget i 2018. Det blev klagerne i hvert fald lovet. Den 4. februar i år fik de dog også at vide, at der ville gå en måneds tid, før behandlingen kunne starte op, og der kunne ses nærmere på et svar.

Den måned har dog efterhånden forvandlet sig til en håndfuld, hvilket irriterer Jørn Melchior Nielsen, der nu slet intet hører. Det skriver Sjællandske.

- De sidder på hænderne. Det er der ingen tvivl om. Det undrer mig bare. For et par uger siden fik de en over næsen og blev underkendt af en anden myndighed. Måske skal man klage over, at man intet hører til sin klage, siger Jørn Melchior Nielsen retorisk.

Ifølge Ankestyrelsen skyldes det en pukkel af sager, der tilsyneladende er svær at få bugt med. Meldingen fra styrelsens fagkontor er, at sagen »stadig er under behandling«. Derudover har tilsynet ingen kommentarer.

Sagen handler om en DSB-grund ved Sdr. Stationsvej, hvor Professionshøjskolen Absalon i dag har gang i byggeriet af et 9000 kvadratmeter stort campus.

Grunden købte Slagelse Kommune i 2017 og solgte den videre til det daværende University College Sjælland, som navnet var dengang. I udgangspunktet er det ikke ulovligt, men da det stod klart, at prisen, som institutionen gav, lød på 9,9 millioner kroner som beskrevet i en underskrevet hensigtserklæring fra efteråret 2016, kom særligt Enhedslisten på banen.

Prisen, som kommunen og dermed skatteyderne skal punge ud, runder nemlig det tredobbelte, eftersom grunden skal saneres og lignende for et større millionbeløb. Regnskabet lød i 2017 på 20 skæve millioner som en ekstraregning til Slagelse Kommune.

- Og det er vores skatteydere, som får regningen for, at visse politikere ikke kan finde ud af at holde styr på pengene, rasede Jørn Melchior Nielsen dengang, hvorfor han derfor stadigvæk søger svar på, om det reelt var ulovlig erhvervsstøtte, der var tale om.

