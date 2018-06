Se billedserie På Gerlev Idrætshøjskole var både Venstre og Radikale Venstre til stede. Zenia Stampe var på besøg fra Christiansborg. Her er det folketingskandidat Morten Dahlin, der taler. Foto: Carsten Lysdal

Grundlov fejret med flæsk og politiske kindheste

Slagelse - 05. juni 2018 Af Carsten Lysdal

- Vi var et af de første lande, der satte pen til papir og skabte rammerne for et fredeligt demokrati, lød det i Venstre-politiker og folketingskandidat Morten Dahlins tale, da han tog ordet på Gerlev Idrætshøjskole tirsdag eftermiddag.

Her blev Danmarks Riges Grundlov som så mange andre steder i kommunen, eksempelvis på Liselund, hvor formand, forhenværende minister og nuværende folketingsmedlem Bertel Haarder (V) talte, fejret på sin 169-års fødselsdag.

En mærkedag for mange, som i den grad bruges på at markere, at vi har en lov og dermed en række lovfæstede principper, der den dag i dag navnlig tegner demokratiet.

Og selv om loven, som den 5. juni 1849 fik kong Frederik 7.'s underskrift, i dag har mange år på bagen, er den stadig bundsolid. Og der skal ikke rokkes ved den, sagde folketingsmedlem i Slagelse Karin Nødgaard (DF), da hun gæstede Restaurant Laguna på lystbådehavnen i Korsør, hvor Dansk Folkeparti havde indbudt til grundlovsmøde og stegt flæsk med persillesovs.

- Den holder sig evig ung, og den skal ikke ændres. Det oplever vi af og til, at man forsøger på Christiansborg. Så sent som forleden, hvor Alternativet ville have indskrevet noget med miljø, sagde Karin Nødgaard, der mestendels vendte de nationale aspekter, mens de lokale stemmer - herunder Ann Sibbern (DF) i Korsør og den radikale Troels Brandt i Gerlev - tog udgangspunkt i Slagelse Kommune.

Ifølge sidstnævnte, der fik ordet på Gerlev Idrætshøjskole, er det nemlig ikke bare en grundlov, som binder samfundet sammen og i dag gør Danmark til et levedygtigt af slagsen. Det er også dig, mig og andre, der til hver en tid kan gebærde sig inden for ytringsfrihedens rammer - i øvrigt som lovfæstet i §77 - og ikke mindst tale uformelt sammen i forening.

Det bærer frugt, mener han. I Korsør lagde Ann Sibbern, 2. viceborgmester og gruppeformand for Dansk Folkeparti, ikke skjul på, at samtalerne i regi af Slagelse Byråd godt nok finder sted, men at de indimellem virker ukonstruktive. En borgerlig fløj uden reel indflydelse har svære kår, indrømmede hun.

- I Dansk Folkeparti vil vi dog fortsat forsøge at gøre vores politik gældende, selv om det er en vanskelig situation. Vi vil forsøge det brede samarbejde, holde den gode tone og ikke bidrage til mudderkast, lød det fra Ann Sibbern, som bemærkede, at flertallet burde gøre det samme.

Hun mener med den bemærkning, at alle bør trække på samme politiske hammel i byrådet.

- Et beundringsværdigt lederskab handler for mig om at skabe resultater bygget på kompromisser og ikke et enkelt partis sejre, sagde Ann Sibbern, der her henviste til blandt andet ændringen af styrelsesvedtægten, der med en ommøblering af udvalg og medlemmer satte Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre uden for indflydelse.

Læs mere i Sjællandske onsdag.