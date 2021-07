- Det afgørende er, at der er en væsentlig mindre niveauforskel mellem det nye hus og nummer 44 (til venstre) end den, der er naturlig for området, siger sekretær i Grundejerforeningen Højåsen Povl Bjarne Jensen, der her ses (til venstre) sammen med grundejerforeningens formand Benny Christiansen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Grundejerforening afviser kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Grundejerforening afviser kritik

Sekretær i grundejerforeningen Højåsen mener ikke, at Slagelse Kommune kan finde ud af at administrere lokalplan for området på samme måde som den »gamle« Skælskør Kommune.

Slagelse - 02. juli 2021 kl. 11:46 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

- Hvorfor giver Slagelse Kommune dog tilladelse til en byggehøjde på 18,70 meter, når kommunen mener, at man for at overholde lokalplanen skal bygge en halv meter lavere, nemlig i 18,20 meter?

Læs også: Bygherre mener regler overholdes

Det spørgsmål stiller sekretær i Grundejerforeningen Højåsen, Povl Bjarne Jensen i anledning af sagen omkring Højåsen 1.

Povl Bjarne Jensen mener som tidligere nævnt, at lokalplanens paragraf 1 om at »indpasse de nye boliger naturligt i det skrånende terræn mod et åbne landskab mod vest« er klart overtrådt med byggetilladelsen til Højåsen 1.

- Slagelse Kommunes sagsbehandler angiver jo selv, hvordan lokalplanen skal overholdes, men lader sig alligevel overtale tll en højere bygningshøjde. I den »gamle« Skælskør Kommune kunne man finde ud af at placere husene i henhold til lokalplanen, men det kan man altså ikke i Slagelse Kommune. Hvis det er så svært at forstå og administrere efter Lokalplan 96, hvorfor tog man så ikke imod invitationen til at se, hvordan Skælskør Kommune løste opgaven, siger Povl Bjarne Jensen.

Sludder om tal Han kalder det noget »sludder«, når både sagsbehandleren og afdelingsleder i bygningsafdelingen Jens Bendix siger, at der mangler nogle konkrete tal i lokalplanen.

- Dem kan man jo umuligt angive i en lokalplan med de højdeforskelle, der er på Højåsen, men derfor skal man alligevel rette sig efter bestemmelserne om, at de nye boliger naturligt skal indpasses i det skrånende terræn. Sådan som det også er angivet i Bygningsreglementet, siger Povl Bjarne Jensen.

Han mener, at Slagelse Kommune har begået en »fodfejl« ved ikke også at dispensere fra Bygningsreglementet.

- Hvor ville det dog være befriende, hvis afdelingsleder Jens Bendix fra kommunens bygningsafdeling erkendte: - Ja vi har begået fejl i sagsbehandlingen, vi har ikke administreret efter lokalplanen for Højåsen og efter BR 18 § 456 og vi skal ikke give efter blot fordi, man råber op. Men det er jo i dagens Danmark nok for meget at forlange, siger Povl Bjarne Jensen.

Om højdeforskelle Povl Bjarne Jensen afviser argumentationen fra Torben Olsen med, at niveauforskellen mellem ham og nabogrunden ikke er mindre end den man finder andre steder i området.

- Man kan finde mange grunde, som der ikke er den store niveauforskel mellem, fordi de for eksempel ligger på række. Men det afgørende er her, at der er en væsentlig mindre niveauforskel mellem nr.1 og naboejendommen nr. 44 end den der er naturlig for området, og som også er den kommunen i første omgang foreslår, siger Povl Bjarne Jensen.

Om chikane Han afviser bemærkningerne fra Dorte og Torben Olsen om, at han og grundejerforeningens formand Benny Christiansen chikanerer via artiklen om sagen i Sjællandske.

- Vi har pligt til at sikre, at lokalplanen for området overholdes, og piben havde nok haft en anden lyd, hvis Dorte og Torben Olsen havde boet i Højåsen 4 eller 44. På det første møde I havde med Benny Christiansen fremlagde I jeres planer for byggeriet for at få tilsagn om, at det var ok. Benny Christiansen sagde, at det havde han ingen bemyndigelse til. Næste dag ringende arkitekten til Benny Christiansen for at få bekræftet, at projektet var godkendt hvilket blev klart tilkendegivet ikke var tilfældet, siger Povl Bjarne Jensen til parret.

relaterede artikler