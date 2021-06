Grundejerforening: - Kommune gav en ulovlig byggetilladelse

Se billedserie Formand for Grundejerforeningen Højåsen Benny Christiansen (til venstre) og sekretær i bestyrelsen Povl Bjarne Jensen er klar til at gå videre med sagen til retten, hvis deres klage afvises af Planklagenævnet, der ventes at komme med en afgørelse til oktober.

Forening mener, at sag kan ende med at næsten færdigt hus på Højåsen i Skælskør bør rives ned. Chef for kommunens afdeling for byggeri mener dog ikke, at der er noget at komme efter. Planklagenævn skal afgøre sagen.

Slagelse - 25. juni 2021 kl. 10:49 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Et nybyggeri på Højåsen 1 i Skælskør har givet anledning til utilfredshed blandt naboer og Grundejerforeningen Højåsen.

Der er tale om en bydel, hvor husene ligger på et skrånende terræn med udsigt til vandet, og de er alle opført, så de ligger på plateauer nedenfor hinanden.

Men der er altså lige undtagelsen med det nye hus, der er »klodset« lidt mere op end de øvrige.

- Det ligger i alt 65 centimenter højere end det burde, siger Povl Bjarne Jensen, der er sekretær i grundejerforeningen og i øvrigt mangeårig erhvervschef i en nordjysk kommune.

Det fremgår af sagen, at grundejeren har søgt og fået dispensation fra et krav om, at der højst må ske en terrænregulering på en halv meter. På grunden er der lagt en meter på.

- Og desuden er soklen højere end sædvanligt, siger Povl Bjarne Jensen.

Både han og grundejerforeningens formand Benny Christiansen mener, at Slagelse Kommunes byggeafdeling har givet en ulovlig byggetilladelse til byggeriet.

- Der er også tale om forskelsbehandling, da ingen andre på Højåsen har kunnet komme igennem med lignende ansøgninger, siger Benny Christiansen.

Kan ende med nedrivning Fra start har naboer og grundejerforening gjort indsigelse imod byggeriet. Da det ikke gav resultat, blev sagen påklaget til Planklagenævnet sidste år i oktober.

Her er der dog et års ventetid, og imens er byggeriet fortsat.

- Det sker på bygherrens ansvar, idet han naturligvis er orienteret om, at sagen er påklaget. Så kommunen kan ikke blive erstatningspligtig, hvis det ender med, at Planklagenævnet giver klagerne ret, siger Jens Bendix, der er chef for kommunens afdeling for byggeri.

Povl Bjarne Jensen sammenligner sagen med den omkring de meget omtalte sommerhuse i Marienlyst, der var meget tæt på at blive revet ned efter en afgørelse på en klage.

- Det kan da ende med, at huset vil blive krævet lovliggjort. Hvilket vil betyde, at det skal rives ned. Men det er selvfølgelig sværere at kræve et færdigt hus nedrevet end at stoppe byggeriet undervejs, siger Povl Bjarne Jensen.

- Planer ikke overholdt I grundejerforeningen mener man, at byggetilladelsen er i strid med både lokalplanen for området og med bygningsreglementet.

I lokalplanen står der, at man skal »indpasse de nye boliger naturligt i det skrånende terræn ud mod det åbne landskab mod vest«.

Mens der i bygningsreglementets paragraf 456 står, at kommunalbestyrelsen ved fastlæggelse af niveauplaner i forbindelse med byggeri på skrånende terræn skal tage hensyn til »terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omkringliggende bebyggelse«.

Det mener grundejerforeningen ikke er sket.

- Grundejeren har ønsket at placere huset højere end det oprindelig var planen, og det har kommunen så tilladt, siger Benny Christiansen.

Det fremgår af et notat i sagen, at grundejerens begrundelse for at placere huset højere er, at han frygter, at der vil løbe for meget overfladevand ind på grunden.

Povl Bjarne Jensen siger dog hertil, at mange grundejere i området har måttet bygge høje mure for at undgå det.

Jens Bendix mener ikke, at der er noget at komme efter i sagen.

- Der står jo nemlig ikke noget præcist i lokalplanen om de konkrete højdekoter. Derfor kan man ikke sige, at lokalplanen er overtrådt, siger Jens Bendix.

Han siger videre, at han ikke er bekendt med, at andre grundejere på Højåsen skulle have fået afvist lignende ansøgninger om dispensationer fra lokalplanen.