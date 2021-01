41-årig mand, der har brug for polsk tolk, risikerer fængsel, hvis han kendes skyldig i voldtægter af kvinde.

Artiklen: Grov sag om voldtægt genoptages: Kvinde tryglede ham om at lade være

Han skal ifølge anklagen have tiltvunget sig samleje med en kvinde på hendes datters værelse tilbage i juli sidste år. Det skete ifølge kvindens forklaring til politiet natten mellem 5. og 6. juli i år, hvor manden anklages for ikke bare én, men to voldtægter af kvinden.