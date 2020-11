En 20-årig mand blev forleden idømt en fængselsstraf.

Send til din ven. X Artiklen: Grov ekskæreste sendt i spjældet i syv måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grov ekskæreste sendt i spjældet i syv måneder

Slagelse - 10. november 2020 kl. 12:01 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 20-årig mand fra Slagelse har været så grov i filten over for sin ekskæreste, at han forleden blev sendt syv måneder bag tremmer.

Dommen faldt ved Retten i Næstved, hvor manden sad tiltalt for stribevis af forhold, hvor det er den samme forurettede, der går igen.

Sidstnævnte er en kvinde, som manden nu ikke længere er kæreste med, og som han tilsyneladende og ifølge anklageskriftet har været så urimelig over for, at en dommer fredag sendte ham i fængsel.

Han udbad sig efterfølgende to ugers betænkningstid i forhold til en eventuel anke af den ubetingede fængselsstraf, der også indebar en bøde på 1500 kroner for en færdselsforseelse samt et års frakendelse af førerretten. Rettere for kørsel under indtagelse af tetrahydrocannabinol, der er det aktive stof i hampplanten.

Torpederet i indkørsel Han blev blandt andet dømt for ulovlig tvang efter straffelovens paragraf 260. Den 6. august skal han ifølge politiet havde tvunget kvinden ind i sin Citroën C1, hvorefter han kørte rundt i Slagelse og uden for byen i omtrent 45 minutter, selv om hun græd og tryglede ham om at blive sat af.

Et sted på ruten skal han være standset, hvorefter han angiveligt har trukket kvinden ud af bilen, kastet hende ned i græsset og taget fat i hendes hår samt slået hende. Efterfølgende er de kørt fra stedet sammen, fordi hun ikke vidste, hvor hun var, og derfor ikke kunne blive hentet. Hun blev sat af ved Slagstrupvej nord for Slagelse, hvorfra hun så måtte gå.

En måned senere dømmes han for et lignende optrin, om end kvinden her vristede sig fri, efter at manden ellers havde sagt: »Jeg slår dig ihjel, hvis du ikke sætter dig ind i den bil.«

Han skal i den forbindelse have sat sig i bilen og kørt efter den løbende kvinde, der søgte tilflugt i en indkørsel, hvor hun ifølge anklageskriftet hoppede op på en trailer, men gled og faldt. Her kom manden så kørende, og han fortsatte, indtil han med fronten af sin bil havde pacificeret hende ved at drøne ind i hendes ben, hvormed hun nu sad fastspændt mellem netop fronten og den parkerede trailer.

Truede hende i en måned

Ifølge anklageren i sagen var de to personer - den dømte og den forurettede - kærester på gerningstidspunkterne.

Noget tyder dog på, at der har været problemer, idet manden igennem en måneds tid - fra september og indtil for en måned siden - også skal have truet kvinden på livet via de sociale medier.

- Jeg hænger dig i din mors hjem din lille luderunge jeg skal knep dig, har det ordret lydt i en af truslerne.