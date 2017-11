Se billedserie Tirsdag morgen måtte Maria Elisabeth Larsen nok en gang se resultatet af hærværk mod sin salon. Foto: Per Vagnsø

Groft hærværk mod frisør for anden gang på en uge

Slagelse - 21. november 2017

For anden gang på en uge har frisør Maria Elisabeth Larsens salon på Slotsgade 50 i Slagelse været udsat for rudeknusning.

For en uge siden blev en rude knust, og natten mellem mandag og tirsdag skete det igen. Blot med den forskel, at det denne gang er gået ud over to ruder. To brosten er kastet mod ruderne og ind i salonen mellem klokken 22 mandag og klokken 05.30 tirsdag.

Det kan Maria Elisabeth Larsen sige med sikkerhed, for om mandagen er salonen åben til klokken 22.

- Siden sidste uge har jeg gået og været usikker, så jeg bad min far om at køre forbi salonen her til morgen, når han skulle på arbejde, så det var ham, der ringede til mig og fortalte det. Jeg er fuldstændig lost. Jeg har ikke lagt mig ud med nogen. Ikke hvad jeg ved af, siger frisøren, der har haft salonen i tre år.

Hun har meldt rudeknusningen til politiet som groft hærværk.

Tirsdag formiddag blev de smadrede ruder dækket af, så Maria Elisabeth og kunderne kan holde varmen, og senere på ugen kommer der så nok en gang nye ruder i.

- Og så har jeg tænkt på at få videoovervågning og gitter for. Det er bare ærgerligt, at man skal sikre sig sådan for at kunne få lov til at være i fred, siger Maria Elisabeth.