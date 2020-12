Politikere siger god for lokalplan. Nu skal byrådet tage stilling endeligt.

Grønt lys til muslimsk kulturhus: - Det kan ligefrem fremme integrationen

Religiøse aktiviteter i muslimsk kulturhus, der allerede er givet midlertidig dispensation til, står til en permanent tilladelse. Udvalgspolitikere peger tomlerne i vejret, og nu venter endeligt grønt lys i byrådet.

Slagelse - 02. december 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Mens dele af højrefløjen plus naboer ser langt flere minusser end plusser, bliver en midlertidig dispensation til religiøse aktiviteter på Håndværkergården i Slagelses vestby, efter alt at dømme erstattet af en permanent tilladelse.

Det vil ske, når byrådet inden jul drøfter vedtagelse af endelig lokalplan for Langsgravvej 27A, hvor Slagelse Multikulturel Forening har til huse. Bygningen, hvis 2500 kvadratmeter formelt ejes af Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse, indbefatter et bederum på 400 kvadratmeter. Herudover er der plads til aktiviteter, herunder sammenkomster og forskellige arrangementer, og ifølge flere politikere bør der tages imod med åbne arme.

- Jævnfør grundloven har vi jo ret til vores tro og til at dyrke den. Der er et bederum, men det er kulturhuset, der er overskriften. Og da tilgængeligheden er stor, og vi har religionsfrihed og mulighed for at samle os med dem, vi vil, bør vi bare hilse det velkommen, lyder det fra Troels Brandt (R).

Fortsætter som hidtil Selv om flere øvrige medier annoncerer, at der er tale om en tilladelse af et nyt muslimsk kulturhus, er det ikke desto mindre virkeligheden, at stedet har fungeret som kulturhus i et par år.

I 2018 blev man dog gjort opmærksom på, at aktiviteterne stred med gældende lokalplan, så arbejdet med en ny blev iværksat - selv om eksempelvis Dansk Folkeparti var imod. I samme periode sikrede man stedet en midlertidig dispensation, så Slagelse Multikurel Forening med flere hundrede medlemmer fortsat kunne virke på adressen.

Og ifølge udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, er det godt, at stedet sikres en fremtid på adressen.

- Hvis ikke der er sådan nogle moderate foreninger som denne her, vil der måske komme nogle mere ekstreme til. Den her forening bakker op om det demokratiske aspekt, så måske kan det tilmed styrke integrationen. Vi var helt enige i udvalget om, at det var rigtig fornuftigt, siger han.

Protester Røsterne har ellers gjaldet i vestbyen som led i høringsprocessen. Naboer har blandt andet beskrevet bekymringen for, at »muslimer i Slagelse Kommune kan lukke sig om sig selv og egen kultur med deraf følgende problemer,« som det lyder i hvidbogen med svar til kommunen.

Koranskole i weekenden og udsigten til minareter præger også i bunken af høringssvar. Formand for foreningen afviser dog grund til bekymring.

- Det kommer aldrig på tale. Det her er et sted for de medlemmer, vi har i Slagelse. Et sted, hvor de kan samles, og vi kan have nogle fælles aktiviteter. Det skal bruges som et kulturhus, lød det forleden fra Bilal Biyik i forbindelse med Sjællandskes omtale af punktet.

