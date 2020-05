Dengang 10-årige Abdinasir Abdikarim demonstrer saksespark på fodboldskolen i 2019. Foto: Anders Ole Olsen

Grønt lys til fodboldskoler

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 10:56 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er glade for at få børnene ud at øve fodbold. Det giver en god start på sommerferien.

Sådan siger Daniel Segerlund, der er næstformand i B73, Slagelse og skoleleder for klubbens fodboldskole.

Coronaen har sået alvorlig tvivl om, hvorvidt årets fodboldskoler kunne gennemføres, men torsdag meddelte DBU, at fodboldskolerne bliver gennemført.

I B73 holder man fodboldskole allerede i uge 27, og samme uge holder også Høng fodboldskole, mens FC Storebælt holder fodboldskole i Korsør i uge 32.

Fodboldskolerne bliver gennemført med særlige retningslinjer i forhold til corona, men i DBU glæder man sig over, at man nu kan sætte fuld gang i fodboldskolerne.

- Vi befinder os i en historisk samfundskrise, hvor vi i DBU har prioriteret sundhed over fodbold i mange uger. Derfor er det fantastisk, at vi nu får mulighed for at gennemføre DBU Fodboldskole og skabe en masse begejstring og glæde ude i klubberne. Det bliver skønt at se tusindvis af fodboldglade børn over hele landet hen over sommeren. Afviklingen af fodboldskolerne vil naturligvis ske i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og protokoller. Børnenes sundhed og sikkerhed er det allervigtigste, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Sidste år deltog 24.000 børn i fodboldskolerne, men torsdag var der kun tilmeldt 12.000 i år. Det billede genkender de i B73, Slagelse, hvor der er godt 80 pladser tilbage af de 192 pladser, som normalt bliver udsolgt.

Og fodboldskolen er vigtig for B73, Slagelse, fortæller næstformanden.

- Det er en indtægt, vi regner med i budgettet. Det er med til at gøre, at vi kan lave en masse sjove ting for medlemmerne, siger Daniel Segerlund.

Han fortæller, at klubben er ved at kigge DBU's retningslinjer igennem. En del af dem går ud på at mærke banerne af, og allerede onsdag åbnede klubben for træning igen i grupper bestående af ni spillere og en træner.