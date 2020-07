Se billedserie Det er den gamle gård Violgården, hvis stuehus er fra 1865, der nu kan fjernes så området kan blive udstykket til sommerhuse.

Grønt lys for udstykning af sommerhusgrunde

Slagelse - 13. juli 2020 kl. 09:00 Af Arne Svendsen

Der er nu åbnet mulighed for, at der kan udstykkes ni sommerhusgrunde på minimum 1200 kvadratmeter pr. grund ved Violvej, Bildsø Strand, hvor den gamle Violgården fra 1865 ligger.

Byrådet har på sit seneste møde besluttet at godkende lokalplan 1214 og kommuneplantillæg 37, der sætter de planmæssige rammer for et sådant projekt.

Hvornår det bliver til noget er dog uvist, idet arealet ejes af nu afdøde bilforhandler Jess Andersens ejendomsselskab, hvor man ikke i øjeblikket har fremtidsplaner ovenpå Jess Andersens pludselige og alt for tidlige død sidste år.

Kommunen har i forbindelse med den offentlige høring modtaget seks høringssvar, der blandt andet vedrører hegn, færdselsret til stranden, placering i klimazonen, affald på grunden, størrelsen på bygningerne, beplantning og naturnetværk.

Området ligger ret lavt, nemlig mellem 1,5 meter og 2,5 meter over havoverfladen, og er derfor omfattet af kommunens såkaldte klimazone, der gælder områder, som ligger under tre meter over havoverfladen.

I flere høringssvar påpeges det da også, at grundvandet står højt, hvorfor stedet ikke egner sig til sommerhusbebyggelse.

Kommunens forvaltning vurderer dog, at lokalplanen danner grundlag for en rimelig udnyttelse af det eksisterende udlæg til sommerhusbyggeri.

Ligesom det vurderes, at de nye sommerhuse er sikret imod oversvømmelse fra en eventuel ekstrem højvandssituation, der kunne opstå i klimazonen.

Dette skal sikres ved, at sokkelhøjden på sommerhusene skal være mindst 2,5 meter over havoverfladen.

Der er taget hensyn til de eksisterende kvaliteter i området, idet lokalplanen så vidt muligt fastholder områdets præg af naturgrund med større træbevoksning.

På baggrund af en indsigelse er lokalplanen blevet ændret, så man ikke kan supplere levende hegn med trådhegn. Hvilket betyder, at dyrevildt får mulighed for at passere frit.

Husenes udformning og materialevalg er i stil med den omkringliggende sommerhusbebyggelse. Forvaltningen vurderer, at et sådan byggeri vil passe fint ind i det området.