Slagelse Landevej skal spærres i forbindelse med brorenovering ved Vårby Å. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Grønt lys for brorenovering: Landevej spærres i månedsvis

Slagelse - 27. april 2020 kl. 21:44 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har ikke underligt vakt panderynker og en del nedadvendte mundvige i lokalområdet, at en brorenovering ved Vårby Å nu ser ud til at få længerevarende konsekvenser for den bilende trafik på Slagelse Landevej mellem Slagelse og Vemmelev, hvor der i forvejen anlægges cykelsti.

Den omtrent 300 år gamle bro, der betragtes som et fortidsminde, er imidlertid i en så ringe forfatning, at der må handles. Og det bliver der.

Således gav byrådet i Slagelse Kommune mandag aften grønt lys til at få sendt opgaven i udbud, og løsningen bliver at spærre helt af, hvilket dog fortsat muliggør passage af gående og cyklende borgere.

Prisen vurderes til at ramme 5,3 millioner kroner, men kan blive højere, i og med man i udbuddet vil prioritere muligheden for en kortere periode for afspærring. Samtidig bliver løsningen, at trafikken omlægges via motorvejen, idet netop den manøvre ikke vil medføre forsinkelser som sådan.

- Regner man et gennemsnit ud, er der ikke forskel på motorvejen eller et lyssignal. Vi vil alle samtidig forsøge at reducere tiden, der er fastlagt, så vi kan blive færdige tidligere, lød det på byrådsmødet mandag aften fra Villum Christensen (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget.

- Og vi har valgt koleraen, for det er selvfølgelig irriterende at skulle spærre sådan en vej, sagde han desuden, om end han fastslog, at der er brug for en løsning.

Der er reelt afsat 3,5 millioner kroner, mens 1,8 millioner kroner hentes på vinterbudgettet.

Renoveringen indebærer ny beskyttelsesbeton, fugtisolering og fuge-reparationer.

Arbejdet forventes præcist påbegyndt medio juni og afsluttet i starten af oktober.