Så er det lige før, at det grønne flag skal op i efterårsvinden. Foto: Per Vagnsø

Grønt flag til tops

Dermed var der endelig noget at fejre på skolen oven på corona-nedlukningen, men restriktionerne betød, at der ikke blev sunget ved flaghejsningen.

- Flaget er beviset på, at I nu kan noget, som I ikke kunne før, sagde borgmesteren, som også mindede om, at der skal blive ved med at være fokus på miljøet, for efter at år skal skolen søge om at beholde flaget.