Se billedserie Kæmpebjerget i form af en lille bro blev hurtigt et af de mest populære steder at opholde sig på Miniputbanen. Foto: Solveig Hansen

Grin og hvin sagde god for miniputbane i naturen

Slagelse - 03. marts 2020 kl. 07:24 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: Nogle gange siger handling mere end ord, og det var i høj grad tilfældet, da der mandag formiddag var indvielse af Mini- putbanen ved Kolds Stubbe ved Bakkedraget i Skælskør.

For det var ikke med ord, at »miniputtere« i form af dagplejebørn fra fire lokale og kommunale dagplejere, gav udtryk for deres begejstring - men derimod med grin og hvin og ikke mindst en ihærdig tro på, at den bedste oplevelse fås ved selv at kaste sig ud i det.

Miniputbanen, der ifølge leder af Slagelse Naturskole, Tine Nord Raahauge, er en form for parkourbane for de 0-3-årige er den første af sin art i Slagelse Kommune.

Med inspiration fra en tilsvarende bane i Ishøj Kommune er Miniputbanen i Skælskør blevet til i et samarbejde mellem Slagelse Naturskole, Slagelse Dagpleje og Slagelse Kommunes Entreprenørservice. Og at dømme ud fra børnenes nysgerrige og ihærdige tilgang til både den vilde træhest, kæmpebjerget og rævegraven, så er der ingen tvivl om, at de er lykkedes med deres projekt.

Kendskab er første skridt - Kendskab til naturen er en forudsætning for at komme til at holde af naturen. Og lærer man at holde af naturen, bliver det også vigtigt for én at passe på naturen, siger Tine Nord Raahauge, der glæder sig over det færdige resultat i det fredede skovstykke ved Slagelsevej overfor Sano Skælskør.

- Alle sanser er i spil, når vi er i naturen. Naturen er vedkommende for os alle, og alle kan finde deres plads i naturen. Uanset om man er til fart eller fordybelse, så kan naturen noget helt exceptionelt, siger Tine Nord Raahauge.

Kæmpebjerget er populært, og der danner sig hurtigt en lille kø af »farverige flyverdragter«, der med store smil i ansigterne, der titter frem fra de sammen- snørede hætter, tumler først op og siden ned af den lille bro med rævegraven nedenunder.

Andre steder på banen, der er delt op i to, er et par børn ved at »bryde ud« af det hegn, der omkranser Miniputbanen, og en er i gang med en tur på den vilde hest.

- Vi håber da, at det her kun er begyndelsen, og forhåbentlig kan flere byer i Slagelse Kommune få sin egen miniputbane, der bærer præg af, hvor den bliver placeret, siger Tine Nord Raahauge.

Og står det til dagens »miniputtere«, så er de vist helt med på den idé.