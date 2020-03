Gravid Simone i karantæne

Den lokale, grandprix-kendte sangerinde Simone Egeriis skal være mor for anden gang. En dreng ventes at ankomme til juli.

- Det er fuldt ud planlagt, og vi glæder os helt vildt, siger Simone, som i forvejen er forælder til nu to og et halvt-årige Enya sammen med ægtemanden Ali Sahin.

Karrieren er selvsagt på standby i øjeblikket, men Simone fortæller, at hun har fået ny manager, og at der skal ske en hel masse til efteråret - med baby på armen.

- Umiddelbart havde vi en aftale om, at vi skulle have to børn, men man ved jo aldrig. Vi glæder os bare helt vildt. Det bliver sjovt at få en dreng, og jeg synes, tiden går for langsomt, siger Simone.