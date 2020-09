Se billedserie Mia Kolding på fortovet, som hun og hendes mand Peter ikke mener bør hæves, da det ifølge dem vil kunne føre til en værdiforringelse af deres ejendom bag bøgehækken. En hæk som sandsynligvis også skal op i forbindelse med projektet.

Graveplan på allé giver uro

Peter og Mia Kolding på Slotsalleen 1 mener ikke, at der er hjemmel i vejloven til at hæve fortov ud for deres hus i forbindelse med nedgravning af fiberkabler. Kommunen mener dog, at man overholder loven, og er i dialog med de involverede borgere.

Slagelse - 24. september 2020

Nedgravning af fiberkabler på Slotsalleen kan føre til, at Slagelse Kommune får en sag på halsen.

Peter Kolding, der sammen med sin kone Mia bor i det gamle pakhus på Slotsalleen 1 er bestemt ikke tilfreds med de planer, som Slagelse Kommune har for fortovet ud for deres ejendom.

Her vil kommunen hæve fortovet med op til 25 centimeter i forbindelse med nedgravning af fibernet. Det vil ifølge Peter Kolding kunne medføre en værdiforringelse af boligerne i det tidligere pakhus, som ligger ret lavt i forvejen i forhold til vejen.

Samtidig kan bøgehækken ved ejendommene komme i fare, da den rager ud på det offentlige areal, hvor fiberkablerne skal placeres.

- Forvaltningen er i urimelig grad gået kommercielle interesser i møde. På bekostning af borgerne, der påføres betydelige ulemper. Jeg håber I som vores lokalpolitikere deler den grundopfattelse, at der bag forvaltningens afgørelse skal være proportionalitet mellem det mål der skal opnås, og de ulemper en afgørelse måtte påføre borgerne, skriver Peter Kolding i en henvendelse til formand for udvalget for teknik og miljø Villum Christensen (LA) og byrådsmedlem Anne Bjergvang (S).

Erstatningssager Kolding skriver videre, at gennemføres projektet som det er lagt frem nu, så er han ikke i tvivl om, at der er tale om en manglende proportionalitet, som kommunen vil skulle forsvare overfor Vejdirektoratet.

Derudover varsler han erstatningssager ved civilt søgsmål for det værdimæssige tab, som han mener, at ejerne af de fem berørte matrikler på Slotsalleen 1, 3A, 3B, 3C, og Parkvej 59 vil lide på deres ejendom, hvis fortovet forhøjes yderligere.

Peter Kolding har tidligere vundet en sag om et hegnssynsgebyr mod kommunen, hvilket kostede kommunen omkring 275.000 kroner i sagsomkostninger.

Hæk ud over skel Afdelingsleder Christian Schou Rasmussen fra kommunens afdeling for natur, vej og trafik har udarbejdet en redegørelse om sagen.

Her hedder det , at »i forbindelse med Slagelse Kommunes myndighedsbehandling af en ledningsejers ansøgning om tilladelse til opgravning i Slotsalleen er det besluttet, at vi havde behov for at få klarlagt placeringen af vejskel. Dette for at sikre at ledningsarbejder udføres på offentligt vejareal.«

Derfor fik man landinspektørfirmaet SKEL.DK. til at lave en opmåling.

Denne viste, at særligt i den nordlige ende af Slotsalleen, vokser hækken flere steder cirka en meter ud over vejskel.

Peter Kolding erkender, at det er tilfældet ud for hans ejendom.

- Men jeg kan godt finde domme, hvor en grundejer ikke er blevet dømt til at fjerne sin hæk af den grund, siger Peter Kolding, der mener, at nedgravning af fiberkabel er et kommercielt formål, som ikke bør medføre fjernelse eller reduktion af hækken.

Heri er Christian Schou Rasmussen helt uenig.

- Hække skal holdes på egen grund, medmindre naboer er enige om at plante i skel. Sådan er loven. Og nedgravning af fiberkabler har vi pligt til at give tilladelse til i henhold til EU-lovgivning, siger Christian Schou Rasmussen.

Derfor hæves terræn Det hedder videre i redegørelsen, at det er ved at være en udfordring at placere nye ledninger på Slotsalleen, hvor der allerede ligger mange ledninger under fortovet.

Samtidig skal man også tage hensyn til de store træer rødder, og derfor vil man gerne have mere plads til nedlægning af forskellige ledninger.

Det kan man så skaffe dels ved at grave ned i stykket mellem fortovsfliserne og skellet. Dels ved at hæve fortovsniveauet fra hjørnet af Slotsalleen og Parkvej til Minesvej 20-25 centimeter.

- SK Forsyning vil blandt andet meget gerne undgå, at der bliver lagt fiberkabler ovenpå deres vandledning, som de hurtigt skal kunne komme til, siger Christian Schou Rasmussen, der også nævner, at projektet med hævning af fortov vil afhjælpe et problem man har i dag med, at der løber meget vand på stedet ved store regnskyl.

Han siger videre, at terrænhævningen ikke vil betyde, at der kommer til at løbe vand ind til beboerne.

- Reguleringen af fortovet vil blive udført, så der er tværfald væk fra vejens naboer. Der etableres vandrende mellem fortov og rabatten, hvori allé-træerne er placeret, hedder det i redegørelsen.

Møder med involverede Det fremgår også, at der indkaldes til møde med de berørte naboer på strækningen.

Kommunens Entreprenørservice har ansvaret for projektet, og det sker i et tæt samarbejde med vejmyndigheden.

Peter Kolding peger på en anden løsning, nemlig at man skal lave en »snydebrønd«, der kan opsamle vandet.

Christian Schou Rasmussen siger dog hertil, at han mener, at det netop er kommunens fagfolk, der er inde over den slags.

Kommentar fra Villum C. Formand for kommunens teknik og miljøudvalg Villum Christensen (LA) siger i en kommentar, at han da går ud fra, at kommunen vil tage så meget hensyn som muligt til borgeren i sagen.

- Jeg er bestemt tilhænger af proportionalitetsprincippet, som Peter Kolding nævner. Men med hensyn til nedlægningen af fibernet, så er det en samfundsopgave, siger Villum Christensen som en kommentar til, at Peter Kolding mener, at der her er tale om en kommerciel interesse.

Villum Christensen slår også fast, at hvis man vil holde sig strikt til juraen, så må man også tage udgangspunkt i de skel, som er målt op af landinspektøren.

- Ellers er der jo ingen grund til at sætte landinspektøren på, siger Villum Christensen.