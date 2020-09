Billedet her fra nedgravning af Fibia-kablerne længere oppe ad Slotsalleen viser, hvordan kablerne placeres under den anden fliserække set fra vejen, hvilket der dog angiveligt ikke er plads til ud for blandt andre familien Koldings bolig. Det er blandt andre Tom Lynge Jensen fra firmaet Martin Winkel i Asnæs, der sørger for at få kablerne i jorden.

Gravearbejde kritiseres af beboere

Klagere på Slotsalleen i Slagelse mener, at der må være mere plads under fliser, end forvaltningen siger. Ifølge kort fra SK Forsyning er der ingen vandledning at tage hensyn til på stedet. Kommunen siger, at man ser på den samlede strækning.

Det er der ikke enighed om mellem Slagelse Kommunes forvaltning og Peter Kolding, Slotsalleen 1, der som omtalt i onsdags-avisen er stærkt utilfreds med, at kommunen har planer om at forhøje fortovet med 20-25 centimeter ved det gamle pakhus på Slotsalleen, hvor han og andre bor.

Er der plads til at nedlægge fiberkabler under fortovsfliserne i den nordlige del af Slotsalleen i Slagelse?

