Gratis pizza til socialt udsatte

Slagelse - 27. april 2020 kl. 12:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden stod der gratis pizza på menuen, da brugerne mødte op på Kirkens Korshærs varmestuer i Korsør og Skælskør for at spise eller hente mad. Hver gang, en takeaway-kunde klikker på Give Away-knappen på den landsdækkende takeaway-portal Hungry.dk, så kommer det nemlig udsatte på landets væresteder og varmestuer til gavn.

Men i modsætning til normale Give Away-arrangementer, hvor brugerne nyder pizzaer eller burgere i trygge og sociale rammer inden for på varmestuen, så blev pizzaerne indtaget i det gode vejr i haverne eller udleveret af det sparsomme personale ved hoveddøren. På grund af corona må brugerne nemlig ikke tage ophold i varmestuen.

- Vi kører med nødberedskab, det har været vigtigt ikke at lukke helt ned. Derfor har vi fundet en model, hvor vi som minimum kunne opfylde brugernes behov for at købe mad. Men jeg kan da godt mærke nu, at ensomheden begynder at ramme vores brugere, fordi de ikke har den normale kontakt med os, så jeg får en del opkald på telefonen i øjeblikket, siger afdelingsleder hos Kirkens Korshær, Betina Tønder.

Hun glæder sig rigtig meget over pizza-donationerne, det betyder nemlig, at der er tid til mere snak og social kontakt end normalt. Derudover håber Betina Tønder, at der åbnes op indendørs for brugerne efter den 11. maj.

Den øjeblikkelige situation i Danmark har da også fået takeaway-platformen Hungry.dk til at intensivere deres arbejde med donationerne fra almindelige danskere. Hele den opsparede beholdning er nu frigivet og tildelt varmestuer rundt om i landet under corona-krisen.

- Vi har bl.a. sammen med Kirkens Korshær planlagt intensiveringen af donationerne, så de steder, hvor der er mest brug for mad fra professionelle restauranter, prioriteres, siger direktør Rune Risom fra Hungry.dk.

Det er helt almindelige danskere, der hver dag donerer penge via Give Away-konceptet. De kan vælge at klikke 5, 10 eller 20 kr. ind til de udsatte og hjemløse, når de bestiller takeaway online. Det betyder, at Hungry.dk i samarbejde med deres lokale restauranter og hjemløse-organisationerne arrangerer mad til hjemløse. I 2019 indsamlede Hungry.dk mere end 200.000 kr.