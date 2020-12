Gratis net-adgang til »Kend din by«

På Slagelse Stads- og Lokalarkiv er man glad for at have fået tilladelsen til at offentliggøre Ole G. Nielsens artikler. På billedet ses hans bidrag fra den 5. december 2020 (den 149. i rækken) og en af de tidligste udgaver af Sjællandske, da avisen gik under navnet »Den Vest-Siællandske Avis« eller »Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder«.