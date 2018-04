Gratis mad i Byparken

Køen er lang kort før, at Stop Spild Lokalt åbner »Madoasen« i lokalerne i Glasværket, hvor frivillige har sat den indsamlede mad, der ellers skulle være smidt ud, op på borde og i kasser. De fremmødte lukkes ind i hold, hvor de i god ro og orden udpeger, hvilke madvarer de ønsker - og kun i mængder som de selv og deres familie kan spise. Det er følelsesmæssigt rørende at se, hvordan maden kommer mennesker til gode i stedet for at ende i skraldespanden. Fælles for de fremmødte er, at den gratis mad gør en stor forskel for deres liv.