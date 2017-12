Så sent som i tirsdag tegnede julearrangementet ikke til at tiltrække særligt mange.

Gratis juleaften hitter til sidst

Slagelse - 23. december 2017 kl. 13:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en lidt slukøret Anett Bratved, der i tirsdags fortalte Sjællandske, at blot 18 mennesker havde meldt sig til hendes nye tilbud om en juleaften med alt betalt for børnefamilier uden økonomi til ret meget. Nu er det tal præcis fordoblet til 36, og Anett Bratved har en fornemmelse af, at tallet ville stige yderligere.

- De tikker ind stille og roligt, så jeg er rigtig glad. Jeg kan næsten ikke få armene ned, siger Anett Bratved, der driver Bratved Catering og er bestyrer af SBI's klubhus, hvor julearrangementet i morgen holdes.

Hun havde egentlig også en forventning om, at der ville komme tilmeldinger i sidste øjeblik, og hun tager det helt roligt, at hun ikke i god tid ved, hvor mange mennesker, der skal have julemad takket være de sponsorer, der bakker op.

- Jeg har gode leverandører, og slagteren holder døren åben. Med sådan noget her tror jeg, man skal vide, at man ikke skal gå i panik. Familierne er bare længe om at komme, og det er ikke noget, der stresser mig, siger Anett Bratved, som gennemfører julearrangementet - inklusive levende musik og gaver til børnene - sammen med veninden Benedikte Bjørnholt Schou.

Først på ugen hældte Anett Bratved mest til, at det nok både blev første og sidste gang, hun stablede en juleaften for økonomisk trængte børnefamilier på benene. Det gør hun ikke længere.