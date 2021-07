Fra 9. august er der tre fribus-ruter i hver sin farve.

Send til din ven. X Artiklen: Gratis busser får flere farver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis busser får flere farver

Slagelse - 04. juli 2021 kl. 10:41 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

9. august starter skolebørnene i skole igen efter sommerferien, og samme dag har to nye fribus-ruter i Slagelse Kommune premiere.

De to nye ruter slutter sig til den allerede eksisterende fribus-rute, som har kørt i Stillinge siden sidste sommer.

Indtil nu har den bare heddet Fribussen. Men med de to nye ruter får den nu navnet Fribussen Lilla, mens de to nye linjer får navnene Fribussen Blå og Fribussen Rød.

- Jeg glæder mig til, at de to nye linjer begynder at køre, fordi det betyder, at endnu flere får en gratis bus i nærheden af, hvor de bor, og vi som kommune får udnyttet vores »bus-penge« bedre. Det kan måske godt virke lidt forvirrende, at vi nu giver busserne forskellige navne, men når vi får to nye linjer, bliver vi også nødt til at navngive dem, så folk kan skille dem fra hinanden, siger Villum Christensen (LA), formand for byrådets erhvervs- og teknikudvalg.

Fribussen Rød kører fra Skælskør mod Fårdrup over Boeslunde eller Dalmose, den blå kører fra Slagelse mod Dalmose over Slots Bjergby eller Sørbymagle og den lilla fra Slagelse mod Kirke Stillinge over Havrebjerg eller Hejninge.

Gratis for alle De nye ruter er - ligesom den første rute i Stillinge - også ringruter.

Det vil sige, at de starter og slutter samme sted. Og ligesom Stillinge-ruten er de gratis at køre med for alle passagerer.

Det vil sige, at man ikke behøver at købe billet, og passagerer kan stå af og på bussen i vejkanten.

Rød og blå rute afløser de fire ruter 433, 496, 497 og 498, som har kørt deres sidste ture.

Alle pengene, som tidligere er blevet brugt på de fire nedlagte ruter, bliver nu brugt på de to nye fribus-linjer.

- De nye linjer betyder ikke, at vi sparer på busserne. De gamle buslinjer havde kun cirka 25 brugere i gennemsnit om dagen, og langt de fleste af dem er skolebørn. Vi har forsøgt at inddrage lokalsamfundene i planlægningen af de nye ruter, så vi får skabt et busprodukt, som flest mulige kan få glæde af siger, siger Villum Christensen.

På de røde og blå linjer vil det være muligt at have cyklen med bussen, mens dette først bliver muligt fra den 1. januar 2022 på den lilla rute.

Fribussen kører ikke i skolernes ferie, men den køreplan, der gælder fra 9. august, kan allerede nu ses på Slagelse.dk/fribussen.