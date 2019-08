Slagelse Kommune lægger an til premieren på gratis landbusser. Arkivfoto

Gratis bus er på vej

Slagelse - 09. august 2019 kl. 08:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forløberen for det, der kan føre til, at Slagelse Kommune selv vil stå for driften af flere landruter, som Movia driver i dag, er kommet tættere på at blive realiseret. Idéen om et et-årigt forsøg med en gratis borgerbus i Stillinge-området er blevet til et konkret forslag, som politikerne i byrådets erhvervs- og teknikudvalg skal behandle.

Forud er blandt andet gået to borgermøder med henholdsvis 40 og 30 deltagere, hvor forskellige modeller for forsøget har været på bordet. Bylaug, lokalråd, skolerne i området, ældreråd og handicapråd er blandt dem, der har været inviteret til møderne, hvor der blandt andet blev holdt workshops om de forskellige muligheder.

Det hele er nu kogt ned til et forslag, hvor buslinjen, der skal betjenes af to busser morgen og eftermiddag, får syv afgange alle hverdage i skoletiden. Om morgenen vil busserne køre i to retninger fra Slagelse Station af hensyn til skolelevernes rejsetider. Formelt bliver borgerbussen en skolebus, hvis vigtigste opgave er at transportere skolebørn til distriktsskolen i Stillinge, men et af formålene med forsøget er at gøre bussen attraktiv for flere brugere. Kommunen regner med at kunne udnytte de eksisterende ressourcer bedre og forbedre serviceniveauet.

Målet er ligefrem en fordobling af passagertallet, samtidig med at kommunen regner med at kunne spare 30 procent ved at hjemtage opgaven. Det er den forventede besparelse, der gør det muligt at lade passagererne stige på bussen gratis.

Hvis borgerbussen bliver en realitet, vil kommunen afbestille Movia-ruterne 438, 491 og 439.